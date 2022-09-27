才播两周就烧脑！《BLIND》又有案件发生，不仅陪审员，玉泽演&河锡辰兄弟也出现猜疑（EP.3-4）

玉泽演发狠的眼神变化被赞演技好！小编看到哥哥这样好心寒呜呜，明明弟弟很喜欢哥哥TT

犯罪悬疑剧《Blind》（BLIND局中人），如果说首周播出的前两集还算是开端不用烧脑，那么最新的第3、第4集可说是正要开始烧脑，而且还「烧得不轻」，已有许多观众冒出不少问号，网路上也出现不少路线的推理。

曹恩枝（又译赵恩琦，郑恩地 饰）才刚从凶手郑万春手里逃脱，又有另一个被害人出现，就是和曹恩枝在陪审员聚会后一同坐车的「可可妈」廉惠珍，廉惠珍遭「小丑连续杀人案」同样的手法所害。由於郑万春有不在场证明，整起案件又成为谜团了。剩下的8名陪审员开始互相猜疑。



8名陪审员可能不知道，但观众知道的是，廉惠珍和先前遇害的白智恩有关联，他们都是多年前希望育幼院虐童的人士。廉惠珍的父亲，是和育幼院勾结的警察，现为武英警察局局长。曹恩枝的母亲也曾在育幼院服务，可见陪审员是有心人士选出来的，为的是报复当年虐童的人们。

最令人震惊的大概是第3集最后一幕，柳成勋（河锡辰 饰）在柳成俊（玉泽演 饰）车里发现了廉惠珍遇害时配戴的耳环，柳成俊手上则拿廉惠珍脱落的假指甲。从第4集内容可见柳成勋开始怀疑柳成俊，不过柳成俊拿到的假指甲是从何而来？柳成俊真的犯案了？还是柳成俊也从柳成勋周遭找到了假指甲？



第4集轮到郑万春一家三口遇害，因为郑万春泄露了和真凶郑允宰之间守密之约。柳成俊因为陆续出现在案发现场，瞬间成了通缉犯，连他哥哥柳成勋都不愿相信他。当柳成俊的父母问起柳成勋，柳成勋只是微微愠怒的反问父母：「请问你们真的，没有想过这一天吗？」。



除了出现在郑万春等人的命案现场，还有车上有著廉惠珍掉落的耳环，依照噩梦、怕狗、项炼等线索，全都直指柳成俊就是郑允宰、是小丑连续杀人案的真凶。然而，柳成俊真的伪装得那么好吗？郑万春没能从声音认出柳成俊就是郑允宰？有些观众猜测柳成俊很可能是创伤后引发了人格分裂，才会出现「正义柳成俊想逮捕邪恶柳成俊」的情景。



不过，上述这些推论可能在接下来的第5集就要反转了，因为和柳成俊有同条项炼的不只一人！而且项炼还转送过！柳成俊曾声称项炼是一个姐姐给的，而廉局长的记忆中郑允庭、郑允宰姐弟都有那条项炼，但在预告中，有个男孩子转送了身上的项炼。柳成俊记得项炼谁给的却不记得白文刚等人，加上「11号」孩子似乎也有同款项炼，可见项炼不能成为辨别允宰的唯一证据。



至於有没有其他嫌疑人选，观众的第二个关注的焦点在柳成勋身上。柳成勋善於用刀、做木雕，这和真凶的做案手法有很大的雷同性，真凶会利用极佳的刀工在受害者身上刻出毫厘不差的小丑微笑，还拿了9只木偶示意9名陪审员，加上陪审员的遴选有做票可能性、柳成勋知情郑万春逃脱后的反应过於冷静……



当年5个一起逃跑的孩子谁该对应谁？真凶到底是柳成勋、柳成俊其中一人，还是8名陪审团中的谁呢？下个受害的陪审员又是谁？柳成俊逃亡中找到了曹恩枝帮忙，这两人会不会发展感情线？待看接下来《Blind》公开的集数……

▼下集第5集预告



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