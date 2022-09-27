《乐透大作战》北韩士兵大跳女团舞蹈让郭东延「怀疑人生」！9月30日全台欢乐献映

爆笑超越《鸡不可失》的南韩年度话题神片《乐透大作战》，即将在本周五9月30日於全台欢乐献映。全片脑洞无限大开，透过一张迫降在北韩的南韩乐透头彩，开启两韩军人相互争夺57亿高额奖金，究竟最后奖落谁家？

2011年出道的南韩女团「Brave Girls」，成军11年累积不少粉丝，去年因为凭藉劳军影片，以〈Rollin'〉一曲逆袭各大音源排行榜，而这首爆红神曲与爆笑神片《乐透大作战》一拍即合，编导大胆让无法接触南韩流行文化、由金珉晧、李淳元饰演的北韩士兵「偷偷练」，一场对南韩士兵大跳〈Rollin'〉的舞蹈场面，实在让人拍案叫绝。金珉晧、李淳元在片中大跳〈Rollin'〉，展现出不亚於女子组合的舞蹈魅力，不仅散发魅惑眼神，更将大扭骨盆，让人对这个爆笑场面开启无限想像，就连男主角高庚杓都笑说：「这个场面实在太有意思，大家都拍得很开心。」值得一提的是，金珉晧也自爆在拍摄当下，裤子拉炼忘了拉，以至於在劈腿跳舞的过程中，无意中让在场所有人都陷入「视觉冲击」：「拍摄的时候，我对面是李伊庚与郭东延，只见他们两人都表现出令人厌恶的真实反应…。」



郭东延透过《黑道律师文森佐》、《我的ID是江南美人》等电视剧展现演技实力的他，这回於本片再度散发与众不同的魅力与存在感，诠释南韩前线部队观测兵，以善良又傻呼呼的个性，为全片增添爆笑。他回忆接拍本片的契机：「在拍摄其他作品时，接触到这部剧本，当时因为太累，想说看一下先休息，没想到读著读著，全程都很清醒，感觉故事很新鲜、很有趣，所以就在深夜给公司打电话，表达想要演出的意愿。」他并进一步表示：「角色还很年轻、纯真，不懂事的他，必须在片中承担一生中的重大任务。在历经迂回曲折、精神崩溃的过程当中，他将展开一场孤军奋战。」一席话更让人好奇，他将在片中出现什么惊人的爆笑场面。



《乐透大作战》剧情描述即将退伍的南韩兵长千禹（高庚杓饰演），某天意外在紧绷的南北韩军事线附近，捡到一张飘向自己的头奖彩券，之后却一个不小心，让这张彩券乘风飘向无法涉足的北韩…。为了靠57亿奖金实现退伍梦想，他使出浑身解数寻找彩券，没想到竟被北韩士兵容浩（李伊庚饰演）给捡到…。跟彩券擦身而过的千禹，以及在北韩不过是张纸片，必须到南韩把彩券换成奖金的荣浩，再加上意想不到的成员们共同加入，双方为了死守这57亿巨额奖金，决定「越线」展开惊险刺激的机密协商…。9月30日全台上映。



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