引渡亡者的死神遇到末流大学的医生！金正贤&林秀香确定合作新剧《木偶的季节》，近期已开拍

《木偶的季节》讲的是每隔99年就为惩罚人类而来到阳间的死神木偶，遇到拥有神秘能力的医生「韩季节」之后，作为出诊医生工作的奇幻浪漫故事。

金正贤饰演黄泉路上性格孤僻的引导者「木偶」。 木偶因得罪造物主而成为「阴间神」，被迫在阴间引导心有未解之结的亡者，在阳间附身於长相与自己一模一样的人类体内、找出人渣们并进行击杀。 他承受无尽浩劫的原因仍是悬念，这一次附身到人类「都镇宇」身上，是否能结束自己被诅咒的生活呢？



林秀香饰演女主角「韩季节」，毕业於全国倒数第一的医科大学。 她小时候就失去母亲，身边的亲人只有弟弟，在这个只重视名门大学医生的社会上受尽冷眼，自信心也越来越弱。 这时遇到了有生以来第一个站在她这一边的人——都镇宇，令她的日常发生巨大变化。



《木偶的季节》由《坏刑警》编剧姜伊贤、许俊宇与《Alice》《重逢的世界》《美女孔心》导演白秀灿及《请确认活动吧》导演金勋智联手打造。 目前已经在拍摄中，播出日期尚未公开。

小编最后补充一下「木偶」的含义，标题里的「꼭두」不是普通的木偶，而是特指韩国传统灵车上装饰的人形或动物、植物形木雕。 这些木偶不会与亡者一同下葬（即不是陪葬品），而是作为灵车的一部份，在亡者前往死后世界的路上提供保护、侍从、缓解不安与悲伤的功能，体现出生者对亡者的与体贴安慰。 剧中的「木偶」究竟是什么样的设定，就要等临近开播才知道啦！

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