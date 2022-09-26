【分集剧情】《小女子》这集超反转！新加坡竟存在另一个富豪吴仁珠，金高银ending演技炸裂！（ep.8）

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第8集里，仁珠在新加坡发现很多人认识自己，妹妹们提醒她：崔道日十分危险！

*以下内容包含《小女子》第7集关键剧情！



仁京说服崔熙材

崔熙材夜半潜入姑婆家被仁京发现，崔告诉她姑婆不是情兰会的成员。 崔打算以轰动的方式杀死朴载相，仁京说服他以新闻和法律的手段进行制裁，不要让崔道日再次成为杀人犯之子。



新加坡的另一个吴仁珠？

仁珠抱著花英还活著的一线希望，随崔道日来到新加坡。 仁珠以富豪身份与崔道日一起参加兰花拍卖会、提取700亿现金，诡异地发现当地很多人认识她。 拍卖会后仁珠收到一张纸条，熟悉的语气令她更加确信花英整就生活在这里。



仁惠得知朴载相派人去新加坡，急忙提醒仁珠提防崔道日。 仁珠问崔道日接下来要如何信任他，崔道日给她一把枪，叫她除了钱和枪之外谁也不要信。 黄裙女子塞字条给仁珠叫她赶快逃离崔道日，仁珠照做后被卡车撞晕，恍惚间似乎看见花英来到面前，叫她来自己的公寓。



元尚雅的游戏

仁惠在监控录影中发现蹊跷：花英去世当晚，尚雅穿著皮毛大衣出门、回来时却只有内搭洋装，而闭室里的上吊洋娃娃、花英死去时都是穿著相似的大衣。 孝璘看到录影后默默流泪。



仁珠拖著装满现金的行李箱赶到花英公寓，口渴至极喝下一杯蓝色饮料。 然而她等到的人却不是花英，而是从韩国飞来的元尚雅！尚雅摊牌说一切都是她计划的地下剧集，仁珠来公司面试时就已被尚雅选为女主角，同事们的排挤、边缘人花英的照顾、认识仁珠的新加坡当地人，全都是尚雅一手安排。 现在仁珠饮下掺了兰花茶的饮料，等待她的结局是昏迷后坠楼身亡，登上第二天的头条。



仁珠见死期已至，请求最后看一眼自己的巨款。 尚雅打开行李箱发现里面只有砖头，而仁珠则举枪指著她、露出悲痛又疯狂的眼神：「我最喜欢你这个表情，就好像弄丢玩具的小朋友。」



下集预告里，崔道日要和仁珠结束合作，仁珠只要求让妹妹们拿到应得的钱。 仁惠担心自己也会被吊死，仁京找到元尚宇出面作证，但最后表情阴暗地说：「杀死朴载相的计划，也算我一份。」 三姐妹终於要团结起来了吗？ 好期待下周啊！



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