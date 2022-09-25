李瑞镇《艺人经纪人生存记》将接档《月水金火木土》於11月首播！每集都会有全新登场的「明星」或将成为亮点

「美大」李瑞镇今年（2022年）拍了《内科朴院长》和《艺人经纪人生存记》两部剧，还出演综艺《意外的旅程》，未来也请多多「营业」！

tvN 新水木剧（周三、四播出）《艺人经纪人生存记》翻拍自法国人气喜剧《找我经纪人》。以演艺圈经纪人为主人公，描述经纪人和大明星之间激烈和孤军奋战的故事。虽然和大韩民国最棒的明星们工作时是「职业经纪人」，但是在自己的人生中却是「菜鸟」般的人，他们的工作、爱情、欲望将通过大型演艺经纪公司Method娱乐爲背景真实地展开。预计接档《月水金火木土》於11月首播。

tvN翻拍的版本将开发适合韩国民情的剧集，特别是每一集都有全新登场的「明星」，让电视剧更加闪耀。主演由李瑞镇、郭善英、徐贤宇、朱玄英担任，为剧中角色注入能量：

李瑞镇饰演「马泰吴」，Method娱乐的总理事。毕业於名牌大学经营系的经纪人，虽然具备绅士和知性，但为了实现自己想要的东西，不惜一切手段。

郭善英饰演「千在仁」，第14年次的经纪人。从现场经纪人一路升迁到组长的位置，是好胜心很强的工作狂，作为经纪人的自豪感很强。目标确定后，不分先后地扑上去，因此时常与泰吴发生冲突。

徐贤宇饰演「金重敦」，组长经纪人。不喜欢说别人讨厌的话，甚至讨厌给别人造成伤害。把演员视爲成功手段的泰吴不同，与负责的明星们以信任爲基础工作。

朱贤英饰演「苏贤珠」，菜鸟经纪人。从小就憧憬娱乐业，艰难地迈出第一步。虽然工作不熟练，无意间引发失误和事故，但以年轻的感觉、开放的心态、天生的耐心和责任感，成长爲职业经纪人。

在等待电视剧播出的期间，不如看看李瑞镇出演的《意外的旅程》吧！他在节目里以「经纪人」的身分与尹汝贞同行，前往美国参加「第94届奥斯卡金像奖」，可以看到不少大型颁奖典礼的幕后花絮呢！

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