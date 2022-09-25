爱豆们，都来学习Super Junior厉旭吧！遇粉丝，直接送钱XD

希望每一位迷妹都能见到如此大方的本命！
事情是这样的，Super Junior的一位粉丝前不久遇到了厉旭。 据这位粉丝透露，坐在车里准备离开的厉旭看到了自己之后突然打开了车窗，然后给了她零花钱，说是换了钱之后还有剩余的印尼盾，就全部给了她！
갑자기 창문열더니 용돈(?)주는 오빠— 유 (@yoo_nnyy) September 17, 2022
너무 깜짝 놀라서 진짜??진짜?만 백번 말한것같네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
오빠 고마워#려욱 #RYEOWOOK #려욱아_사랑해 pic.twitter.com/NIlPiw4fsw<;/a>
厉旭真是一位有求必应的好爱豆典范，又给零花钱又替粉丝介绍男友。 之前的线上签售会，有粉丝告诉厉旭说自己分手了，想让厉旭帮她介绍新男友，然后厉旭说要把SJ老幺圭贤介绍给她。 厉旭啊，希望你说话算数哦！！
相关消息看得粉丝和网友哈哈大笑，纷纷留言称：「怎么让我的本命看到这则消息，暗示他给我们零花钱呢」、「爱豆送钱第一人」、「第一次看到有偶像送粉丝钱」、「我记得厉旭在直播里说过自己很有钱，这次我相信了」等。
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