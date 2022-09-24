【Tudum Korea】Netflix公开多部电视剧第2季的消息！宋慧乔《黑暗荣耀》、金裕贞《20世纪少女》等也将与观众们见面

Netflix通过「Tudum Korea」公开多部原创剧集的预告，更包含各种第2季的消息！

「Tudum Korea」由崔珉豪、赵怡贤主持，带领观众们一窥新作品的面貌。

▲《纸房子：韩国篇2》：

有「天才骇客」之称的里约（李玹雨 饰）发现一则惊人的秘密，是北韩大尉车武弈（金盛吴 饰）处死自己同胞的影片，以此预告第2季即将回归。



▲《闪耀国度》：崔珉豪、蔡秀彬等主演

四名好友追随时尚界菁英筑梦逐梦，周旋於高压工作、爱情难题和五光十色的都市夜生活。



▲《20世纪少女》：金裕贞、边佑锡等主演

电影以1999年、20世纪的最后一年为背景，描述17岁女生们的友谊和初恋。



▲《命定之人》：金英光等主演

一桩凶杀案围绕约会软体「Somebody」所发生，开发者「Some」和她的朋友们与可疑人物「尹吾」扯上关联，为惊悚推理剧。



▲《黑暗荣耀》：宋慧乔、李到睍等主演

描述一位女子在痛苦与暴力的阴影下长大成人，随后展开精心策划的复仇大计。



▲《天外谜踪》：全余贇（全汝彬）、林珍娜等主演

一名年轻女子在男友人间蒸发后，和一位幽浮迷联手调查真相，却意外发现一桩疯狂的阴谋。

▲《D.P：逃兵追缉令》、《Sweet Home》、《僵尸校园》、《地狱公使》等都将推出第2季

▲最近以《鱿鱼游戏》拿下「艾美奖」之「最佳男主角奖」的李政宰，也将以第2季回归。黄东赫导演感谢全世界的观众们给予热爱，并公开剧中李炳宪未公开片段。

▲记得打开CC中文字幕，小编最期待金裕贞的《20世纪少女》，满满的复古感和青春少女恋爱的气息，能够唤起久违的「恋爱细胞」吧～

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