BTS Jin最近不只让机场陷入疯狂，连NASA也被发现是ARMY！

防弹登陆月球，收到。

最近结束海外行程回到韩国的JIN，因为一身男友感打扮使机场陷入疯狂。当天头发有点蓬松，大概也是疲累得缘故，让他多了种慵懒感，虽然如此还是和大家露出小手挥手示意。舒服简单、还有点撒娇感的衣著引来超多关注，就算包紧紧只能看见眼睛，还是掩盖不住他的帅。不只如此，最近他也征服NASA的心。



最近NASA在官方推特发起一场活动，请大家分享关於月亮的好诗，并加上#NASAMoonSnap的标记，结果收到数千则回覆都是Jin的个人曲《Ｍoon》的歌词。NASA也掩盖不住身为ARMY的饭心了，用另首歌《Super Tuna》回覆大家：「My heart is beating, flap-flap」，难道NASA早已入坑？



这首《Ｍoon》是Jin的个人曲，描写了Jin看ARMY的样子，就像从月球远望地球一样，歌词写满了对歌迷的真心。流行摇滚曲风塑造出轻快的氛围，许多人说歌词十分真挚感人，让这首歌成为当时霸榜Melon音乐榜单最久的BTS solo歌曲。



这次转推事件也让人挖出一件陈年往事。两年前曾经有位粉丝表示BTS是他每天开心的理由，希望NASA可以把月球献给Jin。结果NASA回：月球已属於所有人，包括硕珍。怎么有点感人？



但是最征服小编的还是他的背肌。



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