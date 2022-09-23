Disney+《争锋相辩》「小迷糊」李奎炯搭挡「冤家」郑丽媛太搞笑！命案惊人反转让人狂起鸡皮疙瘩！4大看点，一看入坑！

Disney+全新原创剧《争锋相辩》由郑丽媛和李奎炯主演，不只是律政剧，结合悬疑、真实事件改编等等元素，特别是男女主角「冤家路窄」、「个性迥然不同」，却有著「一样疯」的个性，进而谱出许多爆笑又充满火花的故事，可说是本剧必追看点！虽然2022年韩剧许多律政题材，这部却有著不同的氛围，充满悬疑、令人意想不到的发展，绝对和你想的律政剧不一样！真的非常有趣呢！



看点1. 郑丽媛和李奎炯两位「疯子律师」互飙演技



郑丽媛和李奎炯在剧中都饰演律师，郑丽媛是一位为了成功不惜一切代价的狠毒疯子律师「卢昔意」，胜率92%，一周工作124小时，是张山律师事务所业绩女王(六分钟就要四万五韩元！)，更是同事眼中的「魔王」。李奎炯饰演一旦盯上某事就会赴汤蹈火的怪人律师「左时白」，他是司法考试的榜眼、司法研修院第一名毕业，却在毕业后拒绝各大律师事务所，选择成为胜率只有3％的「公设辩护人」。



「卢昔意」「左时白」都是圈内有名的「疯子律师、怪人律师」，两人有头脑有胆识，为了案件没有做不出来的事，看两位律师以自己的方式帮助委托人打赢官司，相当帅气也很般配（？）呢！郑丽媛一直都很适合爱情喜剧，加上近几年接演许多律政剧，让「卢昔意」彷佛就是为郑丽媛量身打造；而李奎炯一本正经的搞笑，演技自然逗趣，让他又多了另一种演技魅力，两位演员意外很有CP感，互飙演技还互相diss对方，期待两人接下来的更多火花！



看点2. 究竟是是冤家路窄？还是天生缘分？



卢昔意律师和左时白律师从登场开始就是注定的缘分啊！两人分别是江城制药案件被告人与提告者的负责律师，从和解谈判破裂之后，卢昔意和左时白就开启了一连串冤家路窄事件⋯⋯彼此过世的家人在墓园刚好是邻居、卢昔意被公司停职一年，刚好被任派到左时白工作的公设辩护人办公室等，两人越来越多接触，也更加了解彼此。左时白让过去只懂得赚钱的卢昔意，开始思考「帮助弱势」的议题，关心更多正义与人性。

看点3. 张山律师事务所的黑暗幕后？！



郑进永饰演张山律师事务所的张基道代表，他野心勃勃，表面上看似冷静，却让人捉摸不透，不知道他到底是在帮助卢昔意律师？还是说只是再利用她？私底下像在盘算著大局的张基道代表，绝对是本剧的「关键人物」！



看点4. 曹代表的「悬疑命案」竟有惊人反转！



第二集最后，行径嚣张的江城制药曹贤植代表，遭到他杀，凶手在杀害前一刻，竟然拨电话给卢昔意律师？！杀害曹贤植代表的凶手，唯一的特写就是手腕上的手表，隔天，一辆车子的主人与手腕上的手表，都与杀害曹贤植代表的凶手相吻合，而这人竟然是左时白律师！杀害曹代表的人真的是左时白吗？结尾的悬疑命案惊人反转太吊人胃口，「小迷糊」李奎炯在本剧各种反转魅力与演技爆发完全在期待之上，《争锋相辩》赶快追起来！

Disney+独家跟播《争锋相辩》每周三15:00更新两集！

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