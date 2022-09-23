《乐透大作战》高庚杓为戏增胖又减重太辛苦！自称超想当乐透得主

「南韩年度票房黑马」的爆笑神片《乐透大作战》，即将在9月30日於全台欢乐献映。曾演出《分手的决心》、《极速首尔》等片的高庚杓，这回摇身一变，成为在南北韩军事交界线附近服役的南韩兵长。尤其为了强化角色的淳朴感，他更参考自己一位「笑起来很可爱」的朋友，学习他扭曲脸庞，张嘴大笑到像咽气一样，当然也少不了魔性笑声。

高庚杓在《乐透大作战》当中，饰演南韩前线监视哨所的老鸟兵长「千禹」。面对数馒头的退伍日即将到来，某天因为57亿头彩像命运般降临面前，让他开始设想退伍后的梦想生活。只是他竟不小心让这张彩券飘越军事线飞去北韩，让他为了找回彩券，付出让人哭笑不得的努力。导演朴奎泰透露找他来演出的原因：「千禹这个角色实在太单纯，考量谁能传神地去表现这位角色时，我便想起了高庚杓。我觉得他拥有的纯真形象，也很适合这个角色。」高庚杓也对自己的角色表示：「人面对尴尬情况时，进而去努力的样子不是很有趣吗？在饰演千禹的过程中，重点是不能让人讨厌他。我认为他寻找彩券时的能量，还有面对逆境后的反应都必须要纯真，希望观众可以看到他的天真烂漫。」



为了诠释角色，高庚杓也做出不少努力，首先就是增重将近10公斤。他透露：「是我先向导演提议的，因为角色是个天真烂漫的人，希望他能给人一种温暖的形象，所以开始增肥。」据悉，他透过吃宵夜、炸鸡、披萨、炸酱面等能长胖的食物来增重：「好像胖到89公斤左右，因为拍《私生活》时的体重是7字头，所以胖了10公斤左右。只是因为不能按照时序拍摄，所以刚开拍的时候很瘦，中间又胖，之后又变瘦了。」这也让他笑说：「增肥的时候很幸福，减肥的时候真辛苦。大家都以为我是易瘦又易胖的人，但减肥的时候总是很痛苦。」为了减肥，他经常在汉江跑10公里以上，勤做运动和游泳，更不吃宵夜也不喝酒，因此又瘦了7公斤。



除了增重之外，高庚杓为了表现《乐透大作战》角色「千禹」的淳朴感，也进行了思考与研究：「我经常从周遭的人身上获得演出灵感，千禹也是模仿一位朋友的样子而来。」他进一步表示：「我有一个可爱的朋友，我在想那位朋友为什么这么可爱，后来发现他笑起来的时候非常天真。尤其他扭曲脸庞，张嘴大笑到像咽气一样，这点真的很独特，让我觉得让千禹有这样的特色会很好。」至於被问到拍摄结束后有没有买过彩券时，他则回应：「我不怎么买彩券，不过在活动期间，却收到很多彩券。」至於自己是否会如角色般相信「一夕致富」的幸运时，他也不失幽默表示：「非常希望，满想不劳而获。」而如果真的中奖的话，他也透露想做的事情：「应该不会跟现在有所不同，只是比起以前，我希望能会以轻松的心情去来场旅行。」爆笑超越《鸡不可失》的年度唯一疯狂喜剧神片《乐透大作战》，将在9月30日於全台欢乐献映。



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