把金泰梨用脸煞车画面先抛开～她的机场style值得作入秋购衣灵感来源！

欧逆呀我就帮到这边了XD

金泰梨不知道怎么了，演了《二十五，二十一 》后，变得和女主角罗希度愈来愈像XD在电影首映会戒指喷飞，大家台上一起找、上台发现没戴口罩，惊慌的大甩头找出戴上。还有日前去米兰参加时装周，开心挥手拍照后，想起遗漏的口罩，赶忙用脸煞车后退戴上才恢复正常，形象瞬间变搞笑。



虽然缔造许多喜剧般的意外场面，但金泰梨的机场穿搭很值得细究一番。像这次一身深色牛仔套装，束腰外套的短版设计配上下身的宽口牛仔裤，两截式套装将全身比例拉高，俨然是个微性感的帅气小姐姐。脚上踩著白色简约运动鞋，方便在快速通行的机场轻松步行，率性的很有型。



去年乘机前往上海的造型也很经典，纯白开领衬衫及深色及地长裤，用简单细金炼作点缀。折起袖子露出纤细手腕，再披著驼色宽袖毛外套，在微凉天气下刚刚好。金泰梨扎起轻便的松马尾，展现温柔随性风格。



这套更显帅气性格，简单白上衣及灰西装九分裤，外搭强烈的机车皮衣外套，为造型画龙点睛，放下一头微卷长发，又添上一丝女人味



剪了短发的机场造型依旧不马虎，这次换上黑高领上衣及紧身牛仔裤，用咖色排扣长大衣及黑皮短跟靴带出气势。波浪短发的她这身衣著看起来像个浪漫的都会女子。



每套时尚度都爆表，好好看呀！值得做换季穿搭来源～不过欧腻的口罩续集真的可爱又好笑XD

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