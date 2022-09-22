把金泰梨用臉煞車畫面先拋開～她的機場style值得作入秋購衣靈感來源！

歐逆呀我就幫到這邊了XD

金泰梨不知道怎麼了，演了《二十五，二十一 》後，變得和女主角羅希度愈來愈像XD在電影首映會戒指噴飛，大家台上一起找、上台發現沒戴口罩，驚慌的大甩頭找出戴上。還有日前去米蘭參加時裝週，開心揮手拍照後，想起遺漏的口罩，趕忙用臉煞車後退戴上才恢復正常，形象瞬間變搞笑。



雖然締造許多喜劇般的意外場面，但金泰梨的機場穿搭很值得細究一番。像這次一身深色牛仔套裝，束腰外套的短版設計配上下身的寬口牛仔褲，兩截式套裝將全身比例拉高，儼然是個微性感的帥氣小姐姐。腳上踩著白色簡約運動鞋，方便在快速通行的機場輕鬆步行，率性的很有型。



去年乘機前往上海的造型也很經典，純白開領襯衫及深色及地長褲，用簡單細金鍊作點綴。折起袖子露出纖細手腕，再披著駝色寬袖毛外套，在微涼天氣下剛剛好。金泰梨紮起輕便的鬆馬尾，展現溫柔隨性風格。



這套更顯帥氣性格，簡單白上衣及灰西裝九分褲，外搭強烈的機車皮衣外套，為造型畫龍點睛，放下一頭微捲長髮，又添上一絲女人味



剪了短髮的機場造型依舊不馬虎，這次換上黑高領上衣及緊身牛仔褲，用咖色排扣長大衣及黑皮短跟靴帶出氣勢。波浪短髮的她這身衣著看起來像個浪漫的都會女子。



每套時尚度都爆表，好好看呀！值得做換季穿搭來源～不過歐膩的口罩續集真的可愛又好笑XD

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