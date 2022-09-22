【分集剧情】《说出你的愿望》侨莱父亲露出真面目，俊京的可怕计划越来越近了！（ep.13）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第13集里侨莱拒绝与父亲相认，泰植和在医院遇到俊京，她的态度变化令人意外。

*以下内容包含《说出你的愿望》第13集关键剧情！



尹基春痛改前非？

尹基春对侨莱表现出善意和歉疚，但侨莱无法接受20多年未见的父亲突然出现。 其实尹基春只是表面上装作悔改，背地里盘算的是害死侨莱、将他的巨额财产占为己有。



杨医生发现尹基春已醒来，但迫於威胁无法公开，只能委婉地向侨莱透露说尹基春的伤不至於让他性情转变，侨莱心领神会。



俊京的变化

泰植刚好和俊京住进同间医院。 俊京因为泰植阻止她抽烟、跟她讲道理而称他是「老顽固」，但看到泰植因治疗痛苦不已时，仍著急地主动找人帮忙。 泰植发现俊京虽然表面颓废嘴硬，其实也有善良、关心别人的一面。



锡俊下定决心

锡俊因为迟迟没把侨莱交给社长而被暴揍，被逼到绝路的他想起当年父母烧炭令他成为孤儿，一把火烧了社长的公司。 锡俊发简讯给俊京说「在天上相见吧」，似乎打算和俊京、侨莱同归於尽。



下集预告里，尹基春对秀护士说「你被选为第二个牺牲者」。 侨莱失声痛哭、希望到此为止，尹基春阴险地说：「现在才是开始。」《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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