《青春MT》进行「试胆大会」黄寅烨一出发就被吓到，还跟鬼吵架「你现在走吧！不是吓完了嘛」

《青春MT》EP3中，在吃完晚餐之后，各组搭车前往废墟的学校，要进行「试胆大会」。

规则是每队由他队指派1人前往，必须在限时的10分钟内拿回指定物品才算成功，如果超过时间、拿错物品即失败，最后一名的队伍会有惩罚。（红队指定郭东延、黄队指定池昌旭、蓝队指定黄寅烨）



黄寅烨一直觉得他队会选择朴宝剑或是金裕贞，听到选择自己的时候还不敢相信。池昌旭也解释：「其他成员看起来太强大了！其中寅烨...相当虚弱。」那个强弱强强强的字幕超好笑的 XD



黄寅烨还没出发就先录影音信给组员：「应该可以确定是最后一名了！」出发后看到风吹草动，马上被吓到：「噢？是什么！不是吧？不要这样？」看到鬼出现时，还对他说：「等一下！」但因为鬼要给提示，一直跟著他，黄寅烨又说：「你现在走吧！不是吓完了嘛？让你走啊！」大家看到这幕也笑了出来！



在文体室看到移动的石膏像，吓到逃出门外，但又默默地入场；到了科学室，怕又被抓住脚，直接踩到椅子上答题。在走廊看到鬼时一直喊著：「不要～不要～不要～」最后他也成功找到了海带。朴宝剑还一直对他说：「哥很帅！很可爱。」



而池昌旭看起来则不怎么害怕，仅花了4分钟就到解锁那，结果...因为太暗无法解锁，最后失败了！下集将进行朴叙俊＆池昌旭的队长之战，还出现更恐怖的澡堂，最后一名的队伍进行惩罚，结果会是...？



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