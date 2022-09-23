「真阿米」廉晶雅透露与防弹少年团V见面了！还因为太害羞，所以没能一起合照 XD

廉晶雅此前通过多个节目表示是BTS防弹少年团的粉丝「阿米」，成为了话题。

与公司「Artist company」艺人出演《出差十五夜2》在玩人物 Quiz 的游戏时，轮到廉晶雅刚好出现防弹少年团的照片，她秒回答，甚至还跟罗PD要了照片！在《一日三餐》中，大唱防弹少年团的歌曲，煮了一桌菜后还说：「好想也把 BTS 叫来，请他们一起吃...」



近日，廉晶雅在采访中透露：「《外星+人》聚餐时见到了 V，先是看到了朴叙俊，发现 V 在他旁边。我去跟他打招呼了，他说很高兴见到我，也知道我是他的粉丝，但是因爲太害羞了，所以没能一起合照。」



廉晶雅还提到以前曾和经纪人一起去网咖抢BTS防弹少年团演唱会的门票，她说：「经纪人成功抢到两次，但是一场因爲疫情被取消，另一场给了我们家的孩子。」还去网咖抢票，看来是真粉啊～！



另外，由柳承龙、廉晶雅、邕圣佑等人主演的音乐剧电影《人生真美丽》，讲述世妍为了木讷的丈夫振奉和孩子奉献一切，某天她发现自己时日无多，不知该如何面对接下来的日子的世妍，她想要的最后的生日礼物竟是寻找自己的初恋，台湾将会在10月14日上映。



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