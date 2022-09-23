已去世的妻子竟发来视讯邮件！韩孝周&申河均新剧《Yonder》预告发布：超越死亡界限，与心爱之人再次相逢

TVING原创剧《Yonder》近日公开一系列预告，申河均饰演的丈夫前往一个神秘地点，竟见到已去世的妻子鲜活地站在面前、与他对话！

《Yonder》今日公开正式预告片，申河均饰演的《科学M》记者「在贤」（人名皆为音译）在妻子「车伊候」去世后陷入空虚，为她注册了追悼账号。 某天在贤突然收到妻子发来的视讯邮件，画面中的伊候亲口说：「很难说明，我在这里。」



在贤驱车来到一个叫做「By and by」的地方，询问邮件是否由亡者发来，「塞壬」（李姃垠 饰）给了他肯定的回答，K博士（郑进永 饰）进一步解释：「夫人对死后做出了具体的想像。」 原来这个名为「Yonder」的世界，就是以故人的记忆为蓝本设计。



画面一转，在贤带著复杂的心情踏入「Yonder」，见到日思夜想的亡妻就在眼前。 在贤：「真的是你吗？」 伊候微笑回答：「嗯，是我。 我想让你看到我幸福的模样。」 两人度过了梦一般的美好时光。



在贤弟弟怀疑地问Yonder是否真的存在，戴著呼吸面罩的在贤流下一滴泪。 K博士露出可疑的疯狂笑容：「你将活在记忆永存的世界中，现在可以对你的死亡做出帅气的设计。」



《Yonder》借由描绘来到Yonder世界的群像，除了带给人震撼的感动，也抛出对生活、死亡、永恒幸福的终极提问。 海报中，申河均和韩志旼近到仿佛就要触碰到彼此、双手也紧握，但眼神却流露出难以言喻的距离感。 海报中写著：「能与深爱之人相见的最后空间。」



申河均饰演的在贤陪伴妻子度过最后一刻，眼中充满哀伤。 毫无准备地见到亡妻的视讯邮件时，比起开心更多是震惊和难以置信。 当他在不存在的世界中再次见到妻子，更感到巨大的混乱。



韩志旼饰演的车伊候强忍悲伤、瞒著丈夫为自己的死亡做准备。 但她的生活不会就此终结，而将在名为Yonder的世界中迎来新的生活，等待丈夫到来。



《Yonder》是电影导演李浚益的第一部电视剧，他曾执导过《希望：为爱重生》、《逆伦王朝》（思悼）、《兹山鱼谱》等赫赫有名的作品。 将於10月14日通过TVING公开。 申河均与韩志旼曾在2003年的MBC电视剧《烈爱无间道》（好人）共同担任主演，时隔18年再次合作、以更加成熟的模样再度扮演夫妻，令人十分期待。



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