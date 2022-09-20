【专访】李世荣拍摄《依法相爱吧》时难忘回到高中；李升基理性逻辑兼备自认不太专情！

去年凭人气剧《衣袖红镶边》晋升「韩剧女王」的李世荣，相隔5年与李升基合作拍摄改编自同名网路漫画《依法相爱吧》，剧集开播后成绩亮眼，轻松高甜的剧情令不少观众大叫超心动！

李世荣与李升基早前接受专访，李升基竟大爆有点受不了所演角色「金正浩」用情专一，教他自愧不如！



对於首演浪漫爱情喜剧的李世荣而言，除了对《依法相爱吧》剧本一见钟情，当知道拍档是李升基，更令她毫不犹疑地答应参演。李升基则直言接演全因为太耐无拍爱情喜剧，以及为答谢粉丝对他的期待：「这个剧本很扎实、很有趣。故事情节与我们日常生活息息相关，具有人性化的一面。」



在剧中李世荣饰演的追求平等和正义的四次元律师「金宥利」，除了参考原著漫画，她与导演也经常讨论角色：「现在掌握角色的方向，爲了给宥利塑造更加立体的人设，与其他前辈演员一起努力提高默契度。」李世荣认为自己现实中与「宥利」一样是位热心又脚踏实地的人，「宥利拥有温暖的心，懂得倾听别人的话。不同之处就是我们的时尚风格，因爲我喜欢朴素，很少穿引人注目的服饰。」

至於饰演被称为怪物天才前检察官「金正浩」的李升基，他大赞角色非常聪明：「他可以很迅速做出理性的决定，但从别人的角度来看，似乎缺乏点点人情味。」李升基不讳言「正浩」把理性与逻辑放在首位这点很像自己：「所以他的台词对我来说很容易背下来。」至於不同之处，李升基笑言就是正浩的专情，「因为他喜欢一个人17年了，对我来说并不适用，这可是我敬佩他的东西！」



谈到剧中最难忘一幕，李世荣坦言是拍摄高中的戏份，「因为这些场景给人一种天真烂漫的感觉，感觉好久没回到学校了，对我来说既有趣又新颖。」但对李升基来说就难找答案：「我觉得台词比任何场景更感人！毕竟有很多台词既能给疲惫的观众带来安慰，又能产生共鸣。」

改编自同名网路漫画，Viu Original原创甜蜜韩剧《依法相爱吧》讲述人称「怪物天才」的前检察官、现任大楼房东金正浩（李升基饰）和十七年知己、四次元律师金宥利（李世荣饰）在法律事务所兼咖啡厅「Law Cafe」里朝夕相处，由此展开一场甜蜜爆表的法律界罗曼史。《依法相爱吧》逢星期一、二晚上在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度。



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