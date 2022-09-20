「IU是你偶像的偶像～」哪些艺人是IU粉丝？BTS柾国一出道就是IU向日葵，TXT秀彬＆杋圭兴奋急分享演唱会心得！

粉丝：偶像们这下懂我们心情了吧？（看远方）

IU的世界巡回演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》从17日开跑，为23年首位站上首尔奥林匹克竞技场的女歌手，打破纪录让粉丝全部嗨翻了。睽违3年开唱，从抢票阶段就迅速秒杀盛况空前，演唱会本身看点满满，可见IU号召力超惊人。除此之外，到场支持的还不乏散布演艺圈中的IU向日葵们！原来不管是我们还是艺人，大家看到偶像的反应都一模一样～



BTS成员柾国从出道就不停宣示自己是IU的忠实粉丝，多次在节目上表达对前辈的喜爱，完全展露小粉丝的饭心！之前在颁奖典礼上BTS寻找空位时，只有IU旁边有空位，柾国一度不敢坐下，还是哥哥们一直让他坐才坐。看到偶像领奖时拍手拍的像海豹一样，还一直在台下说话回应，要不要这么可爱～



而这次他也被发现一连两天都出现在IU演唱会，开心入场画面真的是头号粉丝呀！



另一个IU向日葵就是TXT的成员秀彬跟杋圭，超常在直播放IU的歌跟唱，之前杋圭在电台上被问到喜欢的电视剧时，马上回答《德鲁那酒店》跟《我的大叔》，刚好都是IU主演。一旁的人问他是IU的粉丝吗？还用很可爱的语气小声地说：是。（影片12:00处）



秀彬在和另一成员然峻直播时，提到自己要去IU的演唱会，可爱的称呼’IU老师'，然俊听到都要笑翻，秀彬还继续害羞说要和杋圭一起去～



去演唱会前兴奋地向粉丝报备的他们，之后粉丝问到演唱会如何时，秀彬兔兔说自己感动的吞了好几次泪水，又可爱又好笑！



BTS和TXT不愧是同门师兄弟，连饭偶像都齐心协力XD

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