《BLIND》主题并非单纯连还案！根本连环案外案！玉泽演角色身分成关键（含EP.2剧透）

这整个故事有点复杂啊！

tvN全新金土剧《BLIND》（BLIND局中人）已播出两集，持续获得观众好评，只不过可能遇上MBC《黑话律师》结局，第2集收视从3.4%掉到2.4%。

《BLIND》第1集意外的从多年前别的事件开启序幕，即希望育幼院虐待孩童的内幕，而多年后其中一个孩子「允宰」，与当初虐童的警卫再次因「小丑杀人案」牵扯在一起。第2集延续了育幼院内幕及「小丑杀人案」的审判。当初育幼院逃跑的五个孩子，其中一个被警员残忍的送了回去，不过躲在地下室的允宰及另个孩子还下落不明。

回到现代，「小丑杀人案」被告郑万春声称撞见了柳成俊刑警（玉泽演 饰）也在现场，但不被众人认可，毕竟所有证据还是指向郑万春。然而，郑万春强烈反驳自己是做案者，让陪审员赵恩绮（郑恩地 饰）一度动摇。



郑万春在庭上警告众人，疑似预告著会对影响判决的陪审员复仇。果不其然，郑万春被判无期徒刑准备移送监狱的途中，有人助力其逃跑。郑万春手握著法庭上撕下的陪审员户籍资料，准备下手……



赵恩绮成了郑万春第一个下手的目标，不过郑万春只是挟持她，呼吁总统替他更改判决。郑万春最终被柳成俊制伏，但过程遭刺，昏迷期间梦见了小时候躲在地下室的惊恐遭遇。很明显，柳成俊就是多年前的「允宰」。



而郑万春呢？受害者白智恩的父亲白文刚打算动用私刑解决郑万春，郑万春在危及之际供出指使者――郑允宰。



下集预告，赵恩绮逃过了一劫，同为陪审员的网红「可可妈」廉惠珍就没那么幸运了。警方遗憾的断定廉惠珍受害是模仿犯罪，模仿郑万春的「小丑」犯罪签名特徵，柳成俊将办案目标锁定剩下8名陪审员。另一边，柳成勋法官（河锡辰 饰）不晓得和谁对话：「我会宣布我的判决无效，但你要确定……」

▼今晚播出的第3集预告



《BLIND》目前为止看起来是「连环案外案」，首集为止看起来还像是某人为了找白文刚复仇而对其女下手，但郑万春的出手却疑点重重，因为白文刚行径太诡异！白文刚怀疑郑万春的当下没有动手，反而在人被逮捕甚至判刑后，才想动用私刑逼他说出真相？

更奇怪的是，那位模仿郑万春犯罪的人是谁？郑允宰？他若要向白文刚复仇，何必牵扯9名陪审员？一件小丑杀人案关联到希望育幼院虐童事件，接下来还会扯出陪审员连续受害案，而且郑万春口中的「郑允宰」究竟是不是柳成俊还不得而知，看来观众要烧脑好一阵子了。



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