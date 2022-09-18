BTS柾国的超强记词能力从何而来？堪称提词机的程度，哥哥忘记第一个回头问他

身兼BTS主唱、领舞、副RAPPER及团宠身分的忙内成员柾国，被发现一个超神奇能力－「队内提词机」。

近日论坛讨论到柾国的记词能力真的非同小可，举凡防弹的歌曲到rap，就算不是自己的part也都能背起来，哥哥们若忘了还会回头问他呢XD这超强的记词能力从何而来？背后的原因让网友开始热烈讨论。



柾国之前表示很会记词的原因是因为参与和声。从出道的专辑开始来看，防弹大部分的歌曲和声多是由柾国所做。合音这项工作需要对歌曲有一定的掌握度，才能依据曲风叠加适合的音色，这大部分是由专家完成，像柾国这样的主唱自己合音的状况十分少见。超强的合音能力让他在混音录制时，常能即兴唱出适合的美妙和音，也让他对歌词十分熟悉。光在混音录制阶段的合音都超好听呀～



不只是和音工作，柾国连导唱、背景音也都一手揽下，防弹的歌曲处处充斥他的天使嗓音，除了有音乐天分，也代表柾国真的非常努力，听说每次出新专辑时都在录音室住下了，柾国真是太宝贵了～快去给宠你的哥哥们抱一抱！



网路上有许多舞台片段，都展现了柾国的合音能力有多出色，马上就能和成员一起完美和音真的超神！连粉丝写的歌词也能写成歌再即兴放入和声，这种能力也只有柾国你了吧。



柾国虽然很有天分，但也付出许多心力，真的让人很感动呀！

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