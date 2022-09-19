LE SSERAFIM神颜KAZUHA的舞姿让网友看傻！在纪录片中展示优雅芭蕾好迷人

怎么能在天空待那么久XD到底怎么做到的！

今年五月出道的人气女团LE SSERAFIM，为HYBE旗下第一个女团，在推出专辑首张专辑《FEARLESS》后，日籍成员中村一叶KAZUHA立刻登上热搜，因为真的太有秀智的神韵，无可挑剔的外貌让她瞬间成为网民焦点。而最近一叶的芭蕾舞姿让她又成为讨论焦点。



最近团体推出在Youtube频道公开出道过程的纪录片，让大家对她们有更深的认识。KAZUHA原先在国外留学、从3岁起开始学习芭蕾舞，还曾在俄罗斯及英国的知名芭蕾学院训练，招收名额非常少，但KAZUHA仍顺利进去就读，后来在荷兰继续接受训练、登台表演，在出道前已是专业芭蕾舞者。后来发现自己真正的梦想是成为偶像，而透过徵选成为练习生。



这段经历被发现后，已让网友感到十分惊艳，而在纪录片中KAZUHA跳起芭蕾的模样，更加展现她的舞蹈才能。她的舞姿、动作到核心控制，都非常优雅轻盈，网友甚至评论：「优雅地像只天鹅」！过去的芭蕾经历让她浑身都散发著优雅迷人的气质。



LE SSERAFIM在Youtube频道公开的纪录片《The World Is My Oyster》，记载了出道前后种种点滴、成员们也吐露了真实心声。看到女孩们为了出道而经历种种严酷训练跟挫折，动容之余也让人十分佩服她们的才华及毅力，因为如此，如今她们才能光鲜亮丽的出现在大众视野中。



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