LE SSERAFIM神顏KAZUHA的舞姿讓網友看傻！在紀錄片中展示優雅芭蕾好迷人

怎麼能在天空待那麼久XD到底怎麼做到的！

今年五月出道的人氣女團LE SSERAFIM，為HYBE旗下第一個女團，在推出專輯首張專輯《FEARLESS》後，日籍成員中村一葉KAZUHA立刻登上熱搜，因為真的太有秀智的神韻，無可挑剔的外貌讓她瞬間成為網民焦點。而最近一葉的芭蕾舞姿讓她又成為討論焦點。



最近團體推出在Youtube頻道公開出道過程的紀錄片，讓大家對她們有更深的認識。KAZUHA原先在國外留學、從3歲起開始學習芭蕾舞，還曾在俄羅斯及英國的知名芭蕾學院訓練，招收名額非常少，但KAZUHA仍順利進去就讀，後來在荷蘭繼續接受訓練、登台表演，在出道前已是專業芭蕾舞者。後來發現自己真正的夢想是成為偶像，而透過徵選成為練習生。



這段經歷被發現後，已讓網友感到十分驚豔，而在紀錄片中KAZUHA跳起芭蕾的模樣，更加展現她的舞蹈才能。她的舞姿、動作到核心控制，都非常優雅輕盈，網友甚至評論：「優雅地像隻天鵝」！過去的芭蕾經歷讓她渾身都散發著優雅迷人的氣質。



LE SSERAFIM在Youtube頻道公開的紀錄片《The World Is My Oyster》，記載了出道前後種種點滴、成員們也吐露了真實心聲。看到女孩們為了出道而經歷種種嚴酷訓練跟挫折，動容之餘也讓人十分佩服她們的才華及毅力，因為如此，如今她們才能光鮮亮麗的出現在大眾視野中。



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