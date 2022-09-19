三段高音成绝版！IU演唱会《The Golden Hour》出动无人机&热气球，宣布这两首歌不会再唱！

IU上周末在蚕室运动场举办演唱会《The Golden Hour：在橘色太阳下》，华丽的舞台和扎实唱功带给粉丝无比的回忆，没想到两首经典歌曲竟是最后一次演唱了！

IU时隔3年举办线下演唱会，成为第一位站上首尔奥林匹克主竞技场舞台的韩国女歌手。 周末两天共有8万5千名歌迷到场，IU也一如往常向每位歌迷赠送了坐垫，十分贴心。





IU在日落时分的选择了《eight》和《Celebrity》作为开场歌曲，配合橘色应援灯，瞬间将气氛拉高：



唱《草莓月亮》时IU特意搭乘草莓月亮造型的热气球绕场一周，让2楼、3楼的粉丝也能近距离看到她：



IU表示今天是《Palette》和《好日子》的「毕业典礼」，以后不会再把它们放进正式歌单：「25岁写了《Palette》，真的非常珍爱它。 今年开始步入30代，想把这首歌留给25岁的知恩，那是我人生中最美好的时光。 30代也在经历不逊於那时的美好瞬间，所以我想没必要继续抓著这首歌。」



关於《好日子》，IU则表示：「这是我18岁时唱的歌，歌词里说「我喜欢哥哥」，但现在哥哥好像不多了（笑）。 来到现场的歌迷很多是小学生，也就是我唱这首歌时刚刚出生，不知道IU有这首代表曲。 为了呈现更加崭新的公演，也许需要新的尝试。」



IU唱每首歌之前都分享选曲原因，例如最能表达她身份感的《膝盖》、过去3年间逆袭的《牵起我的手》和《Blueming》等等，每一个细节交流都让人感受到她的用心。



演唱会末尾出动无人机show，依次摆出IU头像、UAENA的logo、钟表的模样，就连附近的汉江公园都可看到。 紧接著IU演唱《时间之外》，歌声真的太美啦！



아니 나는 분명 아이유콘서트에 왔는데 드론쇼랑 불꽃놀이까지 봐도 되는거임 ??? 저지금 주경기장이아니라 디즈니랜드에온거같아요 pic.twitter.com/RPbaSot44m — (@hamhaammm) September 17, 2022

드론 띄우고 시간의 바깥 불러 제낀다 나 미친다 pic.twitter.com/BbJz3gUEPX — 깡 (@1day1kkkang) September 17, 2022

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