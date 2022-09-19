《冻死的爱》首支预告与双人海报来啦！崔始源再度喜剧登场，搞笑对李多熙大摇屁股XD

就爱看崔始源这样XDD

ENA最新电视剧《冻死的爱》主题搭上了最近相当受欢迎的恋爱真人秀，由李多熙与崔始源主演，目前已释出一支预告与双人主海报，让观众期待度直线上升！

《冻死的爱》讲述一对20年异性好友，以恋爱真人秀（或称恋爱综艺、恋综）PD与出演者的身分相遇后，意外对彼此有了感觉的恋爱故事。导演为执导《一起吃饭吧》二三季以及《独酒男女》的崔奎植，编剧为《很便宜，千里马超市》金率智。

李多熙在剧中饰演女主角，狗血恋综PD「具夏天」，崔始源饰演男主角，出演恋综的整形外科医师「朴在勋」。先前的海报有趣的呈现两人在电视机里的倒影，只是吃著饼干、喝著饮料，但由於只见嘴部表情，两人看起来都「另有心思」。



新一张海报终於公开男女主角庐山真面目，两个人身为多年好友共处凌乱的客厅，双方的距离与表情却显得不太自在，特别是李多熙的神情。有趣的是，海报上头写著「其实很想要」，似乎呼应了剧名「冻死的爱」，两人已冻死的恋爱细胞是否蠢蠢欲动展开复活呢？



预告更明白的告诉观众「这就是喜剧」，李多熙兴奋的收到暧昧对象的邀约，正在犹豫要不要主动出击，崔始源却大泼冷水：「你直接扑上去也不可能，赌200万元！」



最后一幕李多熙灰头土脸，远方崔始源不晓得是要逗她开心还是想挑衅她，当场背对著跳起舞来大摇屁股XD。



▼预告片



欣赏完海报及预告，网友们都对《冻死的爱》表示很期待呢！尤其崔始源又要演擅长(?)的喜剧内容。《冻死的爱》将在10月5日晚间9点於ENA首播。

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