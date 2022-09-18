拥有如丛林般惊人发量的Red Velvet瑟琪再引起讨论！网友：想起疯狂甩发的秀英跟金泰梨XD

那些发量惊人的女明星，看来头皮很健康呀XD

之前Red Velvet成员瑟琪浓厚的发量就曾引起大家的注意，有好好做造型的话还很正常，但只要放下来或是当天没有梳化，处在放松状态的话，真的会让人吓一跳，还被误以为有特别烫澎，但其实是自然卷及茂盛密发的加乘效果啦！网友甚至说想起了海格、很像戴两顶假发的程度XD评论很坏又好精准，瑟琪散发确实让人感到十分冲击。



金泰梨的发量也是演艺圈中出了名的多，曾说过头发太多很难整理的她，一席话让网友全跳出来讨论，有人说自己头发跟他一样多，但却每天爆炸乱糟糟，而金泰梨每次出现却像迪士尼公主一样，气质优雅美好超羡慕。大家还开始认真讨论，老了之后觉得发量多是件好事呢XD金泰梨连随手整理的样子都好仙～



金泰梨秀发飞扬的程度，这是洗发精广告吧？



有人还提到少女时代的成员秀英，之前节目上被成员抱怨在舞台一直甩发、疯狂袭击成员的脸，就这样创造独自美丽、被甩到的人却可怜值满点的画面XD大家疯狂跳出来示范的场面超失控，果然少女时代的综艺感就是无敌！看到秀英甩发的力道，脸也不自觉刺痛了一下，突然同情起其他成员了。



俞利：我也会亮丽甩发呀！！

瑟琪除了吓人的发量，新出的Solo消息也引起广大回响，盛大的场景像是电影预告般澎湃，强烈风格让人超期待成果。果然熊处处都是话题焦点呢～大家期待吗？



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