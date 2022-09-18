MONSTA X亨元以演技偶像回归！联手EXO Xiumin合推新戏明年播，网友欢呼：超期待～

帅到让李泳知超有负担的男人，这次要来帅死你。

还记得之前出演李泳知主持的网路节目《虽然没准备什么菜》，让她被电到语无伦次的嘉宾吗？MONSTA X成员亨元这次带来了新消息，将加入新剧《社长偶像超市》的演员行列，和EXO成员Xiumin共演，这是一部讲述偶像团体出身的成员们，一起经营超市的故事，预计於明年播出，好期待两位的火花啊！



而Xiumin之前就曾出演网剧《爱上挑战》及电影《凤伊金先达》，如今时隔数年接下韩剧让大家超兴奋，还宣布今年9月底要发行个人首张专辑，成为EXO队内第7位以Solo歌手推出个人专辑的成员。积极的活动安排，让我们之后可以常常看到Xiumin出现！



而亨元之前曾出演戏剧《高品格单恋》，近期在团体活动中持续受到高度关注，特别是上了李泳知的Youtube节目后，目前点击数已突破800万。宣布接演新戏后，下方还有网友问这就是李泳知节目的嘉宾吗？真的好帅好期待！亨元真的人气爆表呀！点这边再回味一次吧，每次看都要笑翻了。



好奇到时播出后又有多少人要被帅到语无伦次XD翻了一下亨元的Instagram，他的脸真的太好看太精致了，很能体会李泳知的心情QQ大家到时记得先深吸一口气再看剧呀～



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