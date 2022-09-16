[花絮片]《黑话律师》李钟硕被导演纠正手势错误！妙答「夫妻相处之道」〜面对老人家让润娥紧张到NG

《黑话律师》即将在今明两日播出最终大结局，李钟硕能否在市长选战中与崔道河一较高下？润娥是否会隐瞒病情而以老公选战为重？先来看看李钟硕与润娥这对剧中的绝美夫妻在花絮里的逗趣表现。

《黑话律师》中李钟硕与润娥受邀来到老人家姜会长的生日宴会，而两人一身纯白，如同要拍婚纱照的打扮，也净化了大家的眼球。有一场戏润娥正在饭店房内整装准备参与宴会，而老公李钟硕则是担心她太美而成为全场焦点。两人的对话看似完美完成拍摄，不过导演却突然喊出「你的手别那样放」〜



原来李钟硕跟润娥说话时，双手手掌合起交叉的样子，比较像是跟长辈说话时的谦虚手势。导演觉得夫妻间应该不适合这样子表现，於是提出建议。没想到李钟硕开玩笑回答「在老婆的面前就应该保持谦逊的样子」，逗得润娥哈哈大笑，接著李钟硕也协助现场工作人员拍摄而帮忙搬动饭店床铺，润娥也在现场放松地与大家聊天，拍摄气氛相当融洽。



到了宴会会场，润娥与老人家的对话又吃了NG，就算是NG也超美的润娥，除了感到不好意思赶紧遮住了自己的脸以外，还表示因为眼前面对年长的前辈，觉得紧张所以连台词都讲不好，不过后来马上就进入状况了。



李钟硕与润娥两人在第14集当中都各自展现了出色的演技，包含昌浩在剧中自导自演的中枪戏码，以及润娥在听闻老公死讯时的流泪怒吼，两人在医院病床前的对话也令人感动。期待本周《黑话律师》能够带来完美的大结局，能否如同昌浩的预言「这次选举，就是崔道河的坟墓」，正义得以伸张。



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