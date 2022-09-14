EXO伯贤新影片的氛围轻松超治愈～介绍私藏歌单超适合下班路上听

伯贤别装了你其实是天使吧～～

正在服兵役的EXO成员伯贤可是让粉丝每天都在倒数退伍的日子呀！去年生日入伍的他，虽然现在是军白期，本以为要许久看不到，没想到暖心的他已在个人Youtube频道预录了每月上传的影片，作为暂时无法和大家见面的替代方式，希望粉丝在每个月能获得一些慰藉，真的是超用心的爱豆！

最新一支影片中，伯贤考量到中秋节日到来，大家在返乡路上可能会面临塞车的境况。为了让大家路上能开心点不要烦闷，而边开车边分享了自己的开车playlist，跟著音乐忆起唱歌，轻松平静的氛围让网路上不少人留言说真的被暖到了，表示是最近忙碌日子里的唯一救赎，也有人说伯贤很细心，连日子都看好了，才能刚好在节日为大家送上祝福。20分钟里好像也跟伯贤一起carpool karaoke，爱丽们有乖乖加进歌单了吗～？

秋日天凉，刚好这支影片很适合回家窝在床上盖著毯子边看呢～



伯贤不只照顾粉丝，骨子里也是个善良到不行的男人。之前服兵役时被人目击到在汉江出现，以为他在散步而遭批评。结果有网友在韩国论坛表示，他其实是去孤儿院做志工，并上传伯贤亲笔签名作证，才让大家恍然大悟。而他经常秘密去孤儿院做志工的事，还是被辗转得知由旁人透露的。

最后还祝大家中秋虽然开心但也别吃太多东西而生病了！看完影片大家有没有被暖到，而更期待见到伯贤的日子呢？

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