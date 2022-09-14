这阵容让人太期待！金秀贤和朴恩斌传将合作《爱的迫降》编剧新作《眼泪女王》，两人还曾合作过电影！

曾执笔《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》和《爱的迫降》等大热剧的朴智恩编剧，目前正在准备新作品《眼泪女王》（눈물의 여왕）。

4月时，IU （李知恩）曾收到《眼泪女王》女主角出演提案，不过她后来郑重拒绝，则有望接演《我的大叔》金元锡导演＆《山茶花开时》林尚春编剧新作《人生》。之后，又有媒体报导金秀贤将出演《眼泪女王》男主角，经纪公司回应：「仅收到《眼泪女王》行程相关谘询，未曾收到剧本与企划。」



不过...8月的时，韩网流出一份待定名单，金秀贤和朴恩斌分别以「都敏俊」和「禹英禑」做为代号出现；而另外一份名单上，多部韩剧的选角都和实际相符，朴智恩编剧的下面出现金秀贤和朴恩斌的名字。



而金秀贤＆朴恩斌曾一起拍摄过广告，2013年时还合作过电影《伟大的隐藏者》，金秀贤饰演北韩间谍「元流焕／房东九」，朴恩斌则饰演月亮村村民、元流焕暗恋对象「尹俞丹」，虽然两人的对手戏并不算多。（所以有不少人也都希望他们可以再次合作～）



朴恩斌在《非常律师禹英禑》中饰演「禹英禑」一角，凭藉著精湛的演技，让她迎来事业巅峰，下一部作品也备受关注；金秀贤上一部作品是去年拍摄的《某一天》，也期待快点看到他的新剧啊！



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