你是《云画的月光》的资深粉&忠实观众吗？《青春MT》金裕贞出题、郭东延秒答、蔡秀彬全程呆萌XD

糟糕…我虽然重看过《云画的月光》两次，但我反应跟蔡秀彬差不多，题目也太难了吧！！大家答对了几题呢？ PS：郭东延记忆力超惊人

由三部热门韩剧《云画的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的15位演员们共同出演的全新综艺《青春MT》已开播，阵容相当华丽也引发热烈的话题讨论，演员们崭露出私下的一面和彼此互动，也让观众们看了非常开心。

其中，《云画的月光》在金裕贞队长和郭东延、蔡秀彬相见欢时，难度超高的题目也引发网友们讨论，每一题都快速回答的郭东延，也跟蔡秀彬形成强烈的对比。



先来考考你有没有办法，答对以下这些题目吧！（欲看答案可拉到文章最下面）

Q1：叫邸下（朴宝剑）的方法，但我们不能叫的那个名字是？

Q2：邸下身边有一直帮助他的人？

Q3：洪罗温（金裕贞）、邸下和炳渊（郭东延）三人经常聚集（有棵大树的地方）？

Q4：剧中有搭配上许多美妙的旋律，主题曲中（的那位歌手是）？

Q5：罗温陷入了三角关系时，邸下生气后说的话是？

Q6：炳渊非常安静的独自许愿（的日子）？

Q7：我们在资泫堂吃清炖鸡的时候，罗温不小心说错话，问是否知道大家私下给邸下（住所）的外号？

▼根本就是郭东延太强！金裕贞有时候都还没说到关键字，他就猜对了，蔡秀彬反应真的好可爱～。XD



▼正确答案如下，你猜对了几题呢？

Q1：叫邸下的方法，但我们不能叫的那个名字是？（李韺）

Q2：邸下身边有一直帮助他的人？（内官）

Q3：洪罗温、邸下和炳渊三人经常聚集的地方？（资泫堂）

Q4：剧中有搭配上许多美妙的旋律，主题曲中的那位歌手是？（Gummy）

Q5：罗温陷入了三角关系时，邸下生气后说的话是？（我不准，他是我的人）

Q6：炳渊非常安静的独自许愿的日子？（风灯节）

Q7：我们在资泫堂吃清炖鸡的时候，罗温不小心说错话，邸下住所的外号？（屎宫殿）

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