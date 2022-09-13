李政宰凭《鱿鱼游戏》获第74届艾美奖「视帝」，带豪门女友走红毯超恩爱！再与郑好娟合体玩「123木头人」

Emmy Awards（艾美奖）颁奖礼上传来《鱿鱼游戏》的喜讯。

第74届艾美奖颁出全部奖项，韩国男演员李政宰凭藉火遍全球的《鱿鱼游戏》斩获剧情类「视帝」头衔，成为艾美奖历史上第一位获得剧情类最佳男主角奖的亚洲演员，而该剧的导演黄东赫也收获了「最佳导演奖」，可以说《鱿鱼游戏》在本次颁奖礼上大放异彩。



李政宰与《鱿鱼游戏》整个团队一起受邀前去参加，而红毯仪式上他则牵著交往了近8年的豪门女友林世玲的手一同亮相。 李政宰穿著一身深色西服，口袋和衣领上点缀著圆点图案，中和了深色西服的沉闷，一头标志性的短发显得他格外精神干练，牵著女友的手，眼神温柔，心情也超级美丽。 林世玲则以一袭白色拖地晚礼服现身，皮肤白皙红润，妆容也很精致。



颁奖礼上，李政宰还和《鱿鱼游戏》的女主郑好娟一起作为颁奖嘉宾登台，两人还再现了电视剧中经典的「123木头人」游戏场景，瞬间让所有观众闪回《鱿鱼游戏》。



정호연, 이정재가 에미상 시상했는데 무대가 너무 귀엽다 ㅋㅋㅋㅋ 둘이 깨알 무궁화 꽃이 피었습니다 하는 것도 짱 귀엽고.. pic.twitter.com/hERSNKv5FO — 르 (@Dearmyli_) September 13, 2022

此外，李政宰日前官宣加盟「Star Wars」系列衍生新剧《The Acolyte》，饰演戏份较重的角色。

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