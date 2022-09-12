【分集剧情】《小女子》崔道日究竟是敌是友？ 高能结尾暗示仁珠命运早已彻底翻转！

这集居然还有点灵异画风，真是一刻都不能放松紧张......！

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第4集里，



*以下内容包含《小女子》第4集关键剧情！



「跑，快跑！」

高尚雅带仁惠进入养著稀有兰花的密室，给她闻兰花气味后请她给自己画画。 这种蓝色的兰花具有毒性，仁惠逐渐出现幻觉、耳边不断响起「快跑！」，随后突然晕倒。



检查发现仁惠患有遗传性心脏病，和夭折的老三仁善一样。 仁珠的20亿被追回，为了给仁惠做手术，一穷二白的她决定接受朴载相作秀式的帮助。 仁京坚决反对，在最后一刻拉来姑婆付清了治疗费。 姑婆一眼就认出朴载相，还说曾经和他父亲一起看地，似乎朴载相的父亲并不是普通司机那么简单。



手术后醒来的仁惠说自己年幼时好像死过一次，还听到从未谋面的仁善对她说：「如果逃不出我们家，总有一天我也会死。」



高尚雅的邀请

高尚雅先是给仁惠吸入兰花导致心脏病发作，在刚好的时机给朴载相送上做秀素材; 随后在仁珠为拿回一亿而忍受高室长暴打时出面阻拦，带仁珠去花英曾带她去的餐厅、自称是花英的朋友，还邀请仁珠为自己工作。



住在新加坡的韩国富豪仁珠

崔道日派人查到了巨款去向，令他意外的是户头竟然写著仁珠的名字。 原来花英用3年时间在新加坡营造了另一个吴仁珠的生活：仁珠拥有自己的公寓和豪车、读商学院，还和当地人成为朋友。 仁珠刚刚失去20亿，现在突然成为了700亿的合法主人！



下集预告里，朴载相向高尚雅公开放闪，高尚雅继续拉拢仁珠，表示要去新加坡一趟。 看似无忧无虑的富家女孝璘画下她经常看到的可怕情景、惊恐无助地躲起来，仁珠问她：「你为什么要画那幅画？」



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