权珉娥和旧队友惠晶相聚晒亲密合影，2年前曾暗示AOA队友全都是「孤立事件」旁观者！网友：为真挚的友情感动

曾自爆在AOA队内被孤立的权珉娥和AOA成员惠晶聚会，还同框合影秀友谊。

11日，权珉娥在个人IG上公开了和惠晶的合影，两人头靠头出镜，看上去就是一对好闺蜜，权珉娥还称惠晶是「惠咚咚」。 两人的合影另不少粉丝和网友震惊，纷纷留言：「惊呆了」、「我爱93LINE」、「看到两人依旧是朋友，我太开心了，尊重你们，为你俩加油」、「为真挚的友情而感动」、「你不是说之前被所有人孤立了吗？ 」、「以一己之力逼著别人退队，呵呵」、「无语」等。



前两年，权珉娥突然通过IG爆料自己在队内被霸凌，主导者就是队长申智珉，自己遭受对方长达10年的欺负，经过多番爆料之后，以智珉退队、终止一切演艺活动告终。 而在权珉娥所写的控诉文章里除了指出申智珉是孤立主导者之外，还暗示其他队员在自己遭受霸凌时充当旁观者，对她的遭遇视而不见。



事情爆发、发酵的时间里，AOA的其他成员都未对此时发表任何意见，之后后来惠晶在自己的IG上发布长文，写道：「从温暖的3月拍到现在，5个月时间里努力拍摄的《了解的不多因为无妨，是一家人》 今天播出了最后一集！这段艰难时间里无论写什么都小心翼翼，但我还是想要感谢拍戏时遇到的所有演员、工作人员以及一直鼓励我的粉丝们。 我现在从瑞英变回了惠晶，我会努力让身体和精神变得更健康，也会更加照顾身边人，希望大家的生活充满幸福。」 权珉娥事件之后，AOA成员们都未曾间接或直接地传递过近况，惠晶是第一个，因此当时也引来了不少网民的关注。

此外，智珉前段时间亮相《第二个世界》，宣布正式复出，时隔2年重返舞台。

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