金希澈终於公开了50亿豪宅新装修，大家看了直吐槽：你是疯了吧，这是研究所还是家，白到晃眼睛

Super Junior金希澈50亿（韩币，下同）豪宅大公开！

还记得金希澈之前在《我家的熊孩子》中公开过的豪宅吧，当时还未装修，这次则是装修后第一次招待朋友们来家里，金钟国、金俊浩等人前来，一进门就惊呼：「白到晃眼，头晕。 」



原来是金希澈的家完全是纯白风格，无论是玄关、客厅，还是卧室、厨房，甚至连卫生间都是ALL WHITE风，一眼望去白茫茫，白到晃眼睛，也难怪客人们一下子适应不了，直接吐槽称：「特别像核战之后的研究所，整个脑子都变得空荡荡的。 」尤其是金钟国表示：「你是疯了吧，看来要喊吴恩英博士过来。 」虽然哥哥们不停指责金希澈的装修审美，但他丝毫不介意，仍然十分满意自己的新家。





早在今年2月份的时候，韩媒就爆出金希澈在位於江南三成洞富人区买下了一处别墅式高级住宅，花费了50亿，该住宅以密不透风的安保著称，据传全智贤、朴叙俊、李政宰的豪门女友林世玲等都是这里的业主。 这片豪宅可以将汉江美景收入眼底，连开发商赠送的嵌入式家电都是国外高级品牌。 1楼还设有健身中心、瑜伽房、休息室等，专门提供给居民使用。

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