權珉娥和舊隊友惠晶相聚曬親密合影，2年前曾暗示AOA隊友全都是「孤立事件」旁觀者！網友：為真摯的友情感動

曾自爆在AOA隊內被孤立的權珉娥和AOA成員惠晶聚會，還同框合影秀友誼。

11日，權珉娥在個人IG上公開了和惠晶的合影，兩人頭靠頭出鏡，看上去就是一對好閨蜜，權珉娥還稱惠晶是「惠咚咚」。 兩人的合影另不少粉絲和網友震驚，紛紛留言：「驚呆了」、「我愛93LINE」、「看到兩人依舊是朋友，我太開心了，尊重你們，為你倆加油」、「為真摯的友情而感動」、「你不是說之前被所有人孤立了嗎？ 」、「以一己之力逼著別人退隊，呵呵」、「無語」等。



前兩年，權珉娥突然通過IG爆料自己在隊內被霸凌，主導者就是隊長申智珉，自己遭受對方長達10年的欺負，經過多番爆料之後，以智珉退隊、終止一切演藝活動告終。 而在權珉娥所寫的控訴文章里除了指出申智珉是孤立主導者之外，還暗示其他隊員在自己遭受霸凌時充當旁觀者，對她的遭遇視而不見。



事情爆發、發酵的時間里，AOA的其他成員都未對此時發表任何意見，之後後來惠晶在自己的IG上發佈長文，寫道：「從溫暖的3月拍到現在，5個月時間里努力拍攝的《了解的不多因為無妨，是一家人》 今天播出了最後一集！這段艱難時間里無論寫什麼都小心翼翼，但我還是想要感謝拍戲時遇到的所有演員、工作人員以及一直鼓勵我的粉絲們。 我現在從瑞英變回了惠晶，我會努力讓身體和精神變得更健康，也會更加照顧身邊人，希望大家的生活充滿幸福。」 權珉娥事件之後，AOA成員們都未曾間接或直接地傳遞過近況，惠晶是第一個，因此當時也引來了不少網民的關注。

此外，智珉前段時間亮相《第二個世界》，宣佈正式復出，時隔2年重返舞台。

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