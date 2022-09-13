豪门姐弟既视感：宋慧乔＆李敏镐一同看时装Show互动多！她还曾是他的理想型～

宋慧乔和李敏镐罕见同框。

日前，宋慧乔和李敏镐一同现身纽约出席时装周，一个优雅知性，一个高大帅气，两人并坐在前排，帅哥美女的同框照创造了一道美丽的风景线，看得粉丝和网友忍不住大赞：「很有豪门姐弟的既视感！」



前段时间还被网民们吐槽身材发福、颜值下滑的李敏镐在近期繁忙的工作中减重成功，那张曾迷倒万千少女的帅气面孔又帅回来了！LOGO满身的长风衣搭配黑色V领内搭、西装裤，整个LOOK非常高调且精致，再配上李敏镐的逆天大长腿，试问哪个那声能逃得过他的魅力？李敏镐出道初期的采访中，曾经公开过自己的理想型是宋慧乔，这次和女神同框，想必非常高兴吧。



宋慧乔也是一身深色系的穿搭，黑色连衣裙配上花纹长筒黑丝、黑色高跟鞋，配上她曼妙的身材，虽然身高娇小，却气势十足，散发出高冷女神的强大气场。



此外，宋慧乔和李敏镐最近都在忙著拍摄各自的新剧，前者和李到晛搭档，拍摄电视剧《The Glory》中; 后者则和孔晓振合作，拍摄作品《问星星吧》。



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