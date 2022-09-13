[分集剧情]《黑话律师》「乘风破浪」李钟硕自导自演太真实把润娥吓到住院！市长的隐藏身份终於揭露！（EP14）

[有雷]《黑话律师》成为新任Big Mouse的李钟硕，果真靠著过人的缜密思路，带领组织揭穿市长计画。片头大大的「乘风破浪」四字代表著李钟硕的心情，这条复仇之路将要披荆斩棘走到底。润娥查出了市长的真实身份，但最后的鼻血Ending令人心碎啊！

以下为防雷线



《黑话律师》下周集将迎来大结局，而市长崔道河（金柱宪饰）的野心与复仇计画也一一浮上台面。朴昌浩（李钟硕饰）与孔之勋（杨庆元饰）共同拜访老人家姜会长并取得他在选举上的支持，让现任市长崔道河相当吃味，派人跟踪著朴昌浩，并且私下约谈对Big Mouse指定朴昌浩带领组织而有所不满的前典狱长朴允甲，打算联合朴允甲除掉朴昌浩。



薇瑚（润娥饰）则与罹患白血病的连续杀人犯会面，欲知道更多模范受刑人外出工作的细节，但犯人并未多说，认为薇瑚将陷入危险，只请薇瑚协助他打听母亲是否顺利进行骨髓移植。但薇瑚找到了他的家人，似乎也不愿多谈只说母亲已过世，令薇瑚有些怀疑。



薇瑚也著手调查多年前废水排放事件，当事人赵某已在狱中轻生离世，他的儿子赵贤诚也在孩童时期就死於溺水意外，但爷爷仍住在安养院，看起来虽然神智不清，但对於溺死的孙子他却始终叫著「道河」这名字，於是他们发现了市长崔道河本名应为赵贤诚，而他却与溺水死亡的孩子交换了名字身份，潜伏在当年爷爷的好友姜会长老人家的身边，打算复仇。



朴昌浩为了让姜会长看清崔道河的真面目，自导自演假装被朴允甲绑架，更用直播方式让崔道河看到自己中弹死於朴允甲枪下。崔道河开心狂喜，而朴昌浩则是同步将画面传送给老人家看，也得知了崔道河其实是当年他友人的孙子。正当老人家想向崔道河诉说当年自己的选择，崔道河抢先一步注射了药物，让姜会长就这么过世了。崔道河更买通律师修改了老人家的遗嘱。



告别式上崔道河仍演出痛失至亲伤心的模样，朴昌浩却令他惊讶地活生生率领组织成员出现了！更在市长夫人与大家面前说出了崔道河的真正名字，誓言揭开更多他的丑恶面貌。薇瑚刷牙时发现牙龈出血，接著更开始莫名流出鼻血，与罹患白血病的囚犯有著一样的症状，她也吸入过量毒气而染病了吗？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻