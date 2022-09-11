【分集剧情】《小女子》三姐妹悲痛家族史首次揭开！仁珠为守护家人黑化，仁惠考虑背叛「地球上最爱她的人」（ep.3）

这一集也依旧反转不断，仁珠走的每一步都惊心动魄、如履薄冰啊！

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第3集里，仁京终於明白自己为何一直寻找特定类型的报道素材。



*以下内容包含《小女子》第3集关键剧情！



道日提议合作

仁珠按照花英的嘱托探望住在精神病院的元尚宇代表，代表建议若想摆脱巨款带来的不安就把它们换成实物，还把秘密资金账簿交给她。 仁珠以为元代表是自己这边，但道日认为元代表只是想借仁珠之手摧毁朴载相，仁珠若想在这场权利游戏中生存下来，必须与自己合作。



消失的妹妹

仁京发现了姐姐藏在泡菜桶里的巨款，表示若不肯归还就报警。 仁珠说起往事，原来在仁惠之前她们曾有另一个妹妹，因父亲印刷厂破产而错过治疗时机过世。 仁京惊觉自己完全没有这段记忆，才明白为何会对仁惠格外疼惜，以及为何执著於挖掘社会上因贫穷而死的人——她寻找的正是自己家庭的影子。



仁珠拜托姑婆物色一间适合三姐妹居住的公寓，姑婆高傲地反问自己何必帮忙。 仁珠犀利地道破：姑婆因为父亲破产时没有借钱援助而愧疚半生，只要帮这个忙，她就可以摆脱困扰已久的失眠症。



司机的儿子

元尚宇是元奇先将军的儿子，因举报父亲贪污而被关进精神病院; 朴载相是司机的儿子，一直贪慕将军家的富人生活。 最终朴载相获得将军青睐，和将军女儿组成家庭、成功住进了将军的豪宅。 如今他发现仁惠也对富人生活流露出贪慕，阴险地问她：「你有办法背叛地球上最爱你的人吗？」 仁惠眼含泪光，陷入痛苦的纠结。



下集预告里，元尚雅将一支蓝色的兰花送给仁惠，还邀请仁珠为自己工作，她究竟在打什么算盘？ 道日向元家汇报仁珠与700亿的关联，难道他们其实是同一伙？



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