新生代女团的「出道曲」中，哪一首最打中你的心～！从ITZY、aespa到IVE、LE SSERAFIM

新生代女团的「出道曲」中，哪一首最打中你的心～！从ITZY、aespa到IVE、LE SSERAFIM

KPOP   2022年9月10日   星期六19:00   MiJimin  

（封面图源：FB@aespa、LE SSERAFIM、IVE - 아이브、youtube@HYBE LABELS）

看到有人说现在是 KPOP 女团的战国时代，大家正被哪一团给俘虏了呢？

不得不承认最近有太多女团的歌都太好听～太让人中毒了！以认知度还有音乐性的传唱度来说，新生代女团都拥有很高的讨论度，今天就针对「出道曲」，来分享一下你的喜好吧！

*在韩网上，这一批被分为「四代团」
▼ITZY，出道日期2019年2月12日，出道曲〈DALLA DALLA〉

▼STAYC，出道日期2020年11月12日，出道曲〈So Bad〉

▼aespa，出道日期2020年11月17日，出道曲〈Black Mamba〉

▼IVE，出道日期2021年12月1日，出道曲〈ELEVEN〉

▼Kep1er，出道日期2022年1月3日，出道曲〈WA DA DA〉

▼NMIXX，出道日期2022年2月22日，出道曲〈O.O〉

▼LE SSERAFIM，出道日期2022年5月2日，出道曲〈FEARLESS〉。

▼NewJeans，出道日期2022年8月1日，出道曲〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Cookie〉。

〈Attention〉

〈Hype Boy〉- DANIELLE&HAERIN ver.

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