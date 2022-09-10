[分集剧情]《Good Job》副线CP粉红进度神速超越主CP！俞利成卧底秘书就近调查姜泰俊父子（EP5－6）

[有雷]《Good Job》每一次丁一宇团队都祭出精彩变装秀，这次为了调查毒品案还穿上了制服，也扩大为4人小队成功完成任务。副线CP音文硕与宋尚恩暧昧进度更超前主CP！丁一宇安排俞利进入公司成为秘书，就近监督姜泰俊本部长，她的身份是否即将被发现？

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《Good Job》世萝（俞利饰）与好友娜熙（宋尚恩饰）为了救出育幼院的妹妹秀雅，与殷善宇（丁一宇饰）及律师杨镇慕（音文硕饰）组成四人小组，前进目标对象最爱的夜店调查在校园间流行的毒品相关来源。终於成功救回了被绑架的秀雅与朋友，也让随后赶到的警察直接破获此案。欢喜庆功之后，杨镇慕与娜熙似乎醉后共度一夜，感情急速升温。



善宇认为吴雅拉的孩子与本部长姜泰俊脱不了关系，於是打算派出世萝就近监视，让世萝成为姜泰俊的秘书，也成功在他办公室安装了监视器，发现姜泰俊的大部分事务都是由身边的金秘书在处理，本人似乎对公司没那么用心，而姜泰俊的父亲得知儿子暗中移转资金，更气到直冲他的办公室打了儿子一顿，善宇也发现这对父子正在觊觎殷强集团。



世萝找机会让善宇成功骇入姜泰俊手机，也破坏了他原本企图偷走商业机密与技术专家的约会。而副会长不断想要让善宇相亲，促成他与其他集团千金会面，善宇求救而由世萝假扮其女友介入了这场相亲，不过善宇及世萝同行也被金秘书拍到照片，也提醒姜泰俊这位秘书有些可疑，让姜泰俊开始对世萝进行调查。世萝的卧底计画是否即将被揭穿？



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