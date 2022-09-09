Key对中秋团聚的友善建议：「不要问何时结婚、何时就业」

韩国从今天（9日）开始放中秋节4天连假，昨晚的Mnet打歌节目《M！Countdown》临近结束时众多歌手也向观众朋友们致以节日问候。其中Key再次因为说出大家的心声而引起关注XD

Key今年8月30日刚刚发行第二张正规专辑《Gasoline》，近日正在积极宣传，昨晚也在《M！Countdown》带来了同名主打歌的精彩舞台。虽然经常以综艺人身份出现，一旦回到偶像歌手的本业，仍然超级帅气啊！



引起关注的是Key在节目临近结束时说的中秋问候。 因为中秋节是韩国人合家团聚的日子，七大姑八大姨聚在一起难免要询问年轻人最不想聊的话题，Key大概也深有同感，接过麦克风后表示：「祝大家中秋节快乐、度过愉快的时间。不要问人家什么时候结婚、什么时候就业，在家的时候就度过安宁和睦的时间吧，然后再各自回来。要身体健康哦！」Key的表情从始至终十分平静和真挚，旁边的人却已经笑到弯腰XD



기범이의 추석 인사 ㅋㅋㅋㅋ



정말 좋은 시간 보내시고 풍성한 한가위 되시고 언제 결혼하냐 취직하냐 물어보지 마시고 집에서 평화로운 시간만 보내시고 각자 다시 돌아와주시면 감사하겠습니다 건강하게 보내세요 여러분



풍성한 한가위보내세요오 pic.twitter.com/gbMCbQkMSU — 도피곰 (@dopi0525) September 8, 2022

Key最近频频讲出反应网友心声的金句，例如直播拆封自己新专辑时发现里面有几张SM娱乐的广告纸，立即皱眉吐槽：「噢呜！这广告纸...以后能不能别塞这东西进专辑里了。」



모든 슴덕 통합 시키는 발언 pic.twitter.com/8xtnxnSa8v — 주부 (@s_tock_rich) August 30, 2022

做客网综《虽然没准备什么菜》时更坦言自己「就是个合约工」、「公司是哪门子家人啊，完全胡说八道。我们只不过互相帮助而已」，超真实发言让网友屡屡大呼中肯XD



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻