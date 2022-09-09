Key对中秋团聚的友善建议：「不要问何时结婚、何时就业」

韩国从今天（9日）开始放中秋节4天连假，昨晚的Mnet打歌节目《M！Countdown》临近结束时众多歌手也向观众朋友们致以节日问候。其中Key再次因为说出大家的心声而引起关注XD
Key今年8月30日刚刚发行第二张正规专辑《Gasoline》，近日正在积极宣传，昨晚也在《M！Countdown》带来了同名主打歌的精彩舞台。虽然经常以综艺人身份出现，一旦回到偶像歌手的本业，仍然超级帅气啊！
引起关注的是Key在节目临近结束时说的中秋问候。 因为中秋节是韩国人合家团聚的日子，七大姑八大姨聚在一起难免要询问年轻人最不想聊的话题，Key大概也深有同感，接过麦克风后表示：「祝大家中秋节快乐、度过愉快的时间。不要问人家什么时候结婚、什么时候就业，在家的时候就度过安宁和睦的时间吧，然后再各自回来。要身体健康哦！」Key的表情从始至终十分平静和真挚，旁边的人却已经笑到弯腰XD
기범이의 추석 인사 ㅋㅋㅋㅋ— 도피곰 (@dopi0525) September 8, 2022
정말 좋은 시간 보내시고 풍성한 한가위 되시고 언제 결혼하냐 취직하냐 물어보지 마시고 집에서 평화로운 시간만 보내시고 각자 다시 돌아와주시면 감사하겠습니다 건강하게 보내세요 여러분
풍성한 한가위보내세요오 pic.twitter.com/gbMCbQkMSU
Key最近频频讲出反应网友心声的金句，例如直播拆封自己新专辑时发现里面有几张SM娱乐的广告纸，立即皱眉吐槽：「噢呜！这广告纸...以后能不能别塞这东西进专辑里了。」
모든 슴덕 통합 시키는 발언 pic.twitter.com/8xtnxnSa8v— 주부 (@s_tock_rich) August 30, 2022
做客网综《虽然没准备什么菜》时更坦言自己「就是个合约工」、「公司是哪门子家人啊，完全胡说八道。我们只不过互相帮助而已」，超真实发言让网友屡屡大呼中肯XD
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