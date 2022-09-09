Key對中秋團聚的友善建議：「不要問何時結婚、何時就業」

Key對中秋團聚的友善建議：「不要問何時結婚、何時就業」

明星   2022年9月9日   星期五14:25   Sani  

（封面圖源：Naver Post@엠넷，tvN《驚人的星期六》）

韓國從今天（9日）開始放中秋節4天連假，昨晚的Mnet打歌節目《M！Countdown》臨近結束時眾多歌手也向觀眾朋友們致以節日問候。其中Key再次因為說出大家的心聲而引起關註XD

Key今年8月30日剛剛發行第二張正規專輯《Gasoline》，近日正在積極宣傳，昨晚也在《M！Countdown》帶來了同名主打歌的精彩舞台。雖然經常以綜藝人身份出現，一旦回到偶像歌手的本業，仍然超級帥氣啊！

引起關注的是Key在節目臨近結束時說的中秋問候。 因為中秋節是韓國人合家團聚的日子，七大姑八大姨聚在一起難免要詢問年輕人最不想聊的話題，Key大概也深有同感，接過麥克風後表示：「祝大家中秋節快樂、度過愉快的時間。不要問人家什麼時候結婚、什麼時候就業，在家的時候就度過安寧和睦的時間吧，然後再各自回來。要身體健康哦！」Key的表情從始至終十分平靜和真摯，旁邊的人卻已經笑到彎腰XD

Key最近頻頻講出反應網友心聲的金句，例如直播拆封自己新專輯時發現裡面有幾張SM娛樂的廣告紙，立即皺眉吐槽：「噢嗚！這廣告紙...以後能不能別塞這東西進專輯裡了。」

做客網綜《雖然沒準備什麼菜》時更坦言自己「就是個合約工」、「公司是哪門子家人啊，完全胡說八道。我們只不過互相幫助而已」，超真實發言讓網友屢屢大呼中肯XD
（圖源：YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만截圖）

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