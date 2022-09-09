Key對中秋團聚的友善建議：「不要問何時結婚、何時就業」

韓國從今天（9日）開始放中秋節4天連假，昨晚的Mnet打歌節目《M！Countdown》臨近結束時眾多歌手也向觀眾朋友們致以節日問候。其中Key再次因為說出大家的心聲而引起關註XD

Key今年8月30日剛剛發行第二張正規專輯《Gasoline》，近日正在積極宣傳，昨晚也在《M！Countdown》帶來了同名主打歌的精彩舞台。雖然經常以綜藝人身份出現，一旦回到偶像歌手的本業，仍然超級帥氣啊！



引起關注的是Key在節目臨近結束時說的中秋問候。 因為中秋節是韓國人合家團聚的日子，七大姑八大姨聚在一起難免要詢問年輕人最不想聊的話題，Key大概也深有同感，接過麥克風後表示：「祝大家中秋節快樂、度過愉快的時間。不要問人家什麼時候結婚、什麼時候就業，在家的時候就度過安寧和睦的時間吧，然後再各自回來。要身體健康哦！」Key的表情從始至終十分平靜和真摯，旁邊的人卻已經笑到彎腰XD



기범이의 추석 인사 ㅋㅋㅋㅋ



정말 좋은 시간 보내시고 풍성한 한가위 되시고 언제 결혼하냐 취직하냐 물어보지 마시고 집에서 평화로운 시간만 보내시고 각자 다시 돌아와주시면 감사하겠습니다 건강하게 보내세요 여러분



풍성한 한가위보내세요오 pic.twitter.com/gbMCbQkMSU — 도피곰 (@dopi0525) September 8, 2022

Key最近頻頻講出反應網友心聲的金句，例如直播拆封自己新專輯時發現裡面有幾張SM娛樂的廣告紙，立即皺眉吐槽：「噢嗚！這廣告紙...以後能不能別塞這東西進專輯裡了。」



모든 슴덕 통합 시키는 발언 pic.twitter.com/8xtnxnSa8v — 주부 (@s_tock_rich) August 30, 2022

做客網綜《雖然沒準備什麼菜》時更坦言自己「就是個合約工」、「公司是哪門子家人啊，完全胡說八道。我們只不過互相幫助而已」，超真實發言讓網友屢屢大呼中肯XD



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