Key對中秋團聚的友善建議：「不要問何時結婚、何時就業」

韓國從今天（9日）開始放中秋節4天連假，昨晚的Mnet打歌節目《M！Countdown》臨近結束時眾多歌手也向觀眾朋友們致以節日問候。其中Key再次因為說出大家的心聲而引起關註XD
Key今年8月30日剛剛發行第二張正規專輯《Gasoline》，近日正在積極宣傳，昨晚也在《M！Countdown》帶來了同名主打歌的精彩舞台。雖然經常以綜藝人身份出現，一旦回到偶像歌手的本業，仍然超級帥氣啊！
引起關注的是Key在節目臨近結束時說的中秋問候。 因為中秋節是韓國人合家團聚的日子，七大姑八大姨聚在一起難免要詢問年輕人最不想聊的話題，Key大概也深有同感，接過麥克風後表示：「祝大家中秋節快樂、度過愉快的時間。不要問人家什麼時候結婚、什麼時候就業，在家的時候就度過安寧和睦的時間吧，然後再各自回來。要身體健康哦！」Key的表情從始至終十分平靜和真摯，旁邊的人卻已經笑到彎腰XD
기범이의 추석 인사 ㅋㅋㅋㅋ— 도피곰 (@dopi0525) September 8, 2022
정말 좋은 시간 보내시고 풍성한 한가위 되시고 언제 결혼하냐 취직하냐 물어보지 마시고 집에서 평화로운 시간만 보내시고 각자 다시 돌아와주시면 감사하겠습니다 건강하게 보내세요 여러분
풍성한 한가위보내세요오 pic.twitter.com/gbMCbQkMSU
Key最近頻頻講出反應網友心聲的金句，例如直播拆封自己新專輯時發現裡面有幾張SM娛樂的廣告紙，立即皺眉吐槽：「噢嗚！這廣告紙...以後能不能別塞這東西進專輯裡了。」
모든 슴덕 통합 시키는 발언 pic.twitter.com/8xtnxnSa8v— 주부 (@s_tock_rich) August 30, 2022
做客網綜《雖然沒準備什麼菜》時更坦言自己「就是個合約工」、「公司是哪門子家人啊，完全胡說八道。我們只不過互相幫助而已」，超真實發言讓網友屢屢大呼中肯XD
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