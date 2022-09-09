【史上最强阵容】15韩流演员同框《青春MT》，朴叙俊、权娜拉化身得得B超抢镜，池昌旭遇女鬼吓到暴走

想看「六大男神」朴叙俊、朴宝剑、池昌旭、黄寅烨、安普贤和郑振永同台斗戏？这个媲美年末颁奖典礼的豪华演出阵容，於9月9日透过特别综艺企划《青春MT》空降「黄Viu煲剧平台」！少女们，请小心看管你的心脏！

《青春MT》是一部以韩国演员为主的综艺节目，十五位人气演员除了参与各种集体游戏增进感情，也藉著远离烦嚣的小旅行，累积新的友情和缘分。

六大男神集结

韩国知名电视剧导演金成允曾执导《梦想起飞 Dream High》、《Who Are You－学校2015》等青春偶像剧，当时他起用一众年轻演员如金秀贤、IU、金所炫和南柱赫担正大旗，此后位位水涨船高，他也荣升「巨星推手」！

全新特别综艺《青春MT》以金成允导演为中心，号召曾经与他合作过的主演们共同出演，节目更云集十五位最当时得令的韩流演员，包括《云画的月光》朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延和《梨泰院Class》朴叙俊、安普贤、权娜拉、刘庆秀、李周映，以及《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黄寅烨、池慧元、金宝允，未开播已引爆网上热话。



分队经营餐车

据悉一众男神女神早於六月底进行为期4日3夜的秘密拍摄，当时便有不少路透照意外流出，只见演员们按照出演剧集分成三队经营餐车，令人好奇会否有其他嘉宾惊喜现身！近日制作单位亦陆续释出花絮照，其中《梨泰院Class》队伍戴上卡通头套，朴叙俊化成萌爆金鱼、权娜拉还变身史上最美「得得B」，养眼的画面让网民直呼「不真实」。



另外，朴宝剑和黄寅烨为了赢得游戏，不惜被特制椅子弹入水中。



池昌旭还试图勇闯鬼屋，惨被「女鬼」吓到暴走，让人更想一探演员们在戏剧以外、跨剧组尽情玩乐的一面！



节目於9月9日起逢星期五在 「黄Viu煲剧平台」播出，香港观众可以免费观看。

▼《青春MT》预告片



另外大家亦可一并收看Viu Original原创甜蜜韩剧《依法相爱吧》、Viu Original原创感人韩剧《说出你的愿望》、Viu Original原创漫改韩剧《今日的网漫》、《朝鲜精神科医师刘世丰》、《蚂蚁在燃烧》和《Good Job》；以及足本重温金成允导演作品包括《Big》、《梦想起飞 Dream High》和《云画的月光》，一网打尽新旧话题韩剧。

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