金来沅、孙浩俊、孔升妍《消防局旁的警察局》终於定档啦！预告金来沅&孙浩俊斗嘴互不相让

期待金来沅与孙浩俊的Bromance！

SBS近日除了公开下半年新剧‎《Trolley》特别预告片外，也公开了《消防局旁的警察局》特别预告片并且确定首播日期。

《消防局旁的警察局》是逮捕犯人的警察和打火的消防员「共同应对」的现场日记，讲述因他人而心跳加速的「最初应对者们」热血沸腾的团队合作故事。在危机的瞬间，最先出动也最靠近危险的是那些英雄们，剧情将描绘他们紧张的现场状况，以及隐含的人文主义精神。

金来沅饰演刑警「陈镐介」，孙浩俊饰演消防员「奉道真」，而孔升妍饰演急救人员「宋雪」。特别预告呈现了刑警与消防员奔向现场的紧急瞬间，穿插了他们在不同状况下的话语，如「协助一下吧」、「开始灭火」，但也有意见不合的时候。



刑警陈镐介说：「如果消防员被罪犯所害，要生存就要靠警察。」消防员奉道真回嘴：「如果遇到火灾，警察也要靠消防员才能升存！」见到两人争执不休，急救然人员宋雪依样画葫芦：「如果两个人都受伤的话，都需要急救才能活下来。」成功让两人停止争吵。



从此支预告可见，《消防局旁的警察局》除了惊心动魄的场面之外，也会利用角色之间的互动增添活泼、趣味。

▼预告片



《消防局旁的警察局》为SBS金土剧，将在《今日的网漫》、《千元律师》播毕后接档，11月11日晚间10点首播。

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