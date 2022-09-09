金來沅、孫浩俊、孔升妍《消防局旁的警察局》終於定檔啦！預告金來沅&孫浩俊鬥嘴互不相讓

期待金來沅與孫浩俊的Bromance！

SBS近日除了公開下半年新劇‎《Trolley》特別預告片外，也公開了《消防局旁的警察局》特別預告片並且確定首播日期。

《消防局旁的警察局》是逮捕犯人的警察和打火的消防員「共同應對」的現場日記，講述因他人而心跳加速的「最初應對者們」熱血沸騰的團隊合作故事。在危機的瞬間，最先出動也最靠近危險的是那些英雄們，劇情將描繪他們緊張的現場狀況，以及隱含的人文主義精神。

金來沅飾演刑警「陳鎬介」，孫浩俊飾演消防員「奉道真」，而孔升妍飾演急救人員「宋雪」。特別預告呈現了刑警與消防員奔向現場的緊急瞬間，穿插了他們在不同狀況下的話語，如「協助一下吧」、「開始滅火」，但也有意見不合的時候。



刑警陳鎬介說：「如果消防員被罪犯所害，要生存就要靠警察。」消防員奉道真回嘴：「如果遇到火災，警察也要靠消防員才能升存！」見到兩人爭執不休，急救然人員宋雪依樣畫葫蘆：「如果兩個人都受傷的話，都需要急救才能活下來。」成功讓兩人停止爭吵。



從此支預告可見，《消防局旁的警察局》除了驚心動魄的場面之外，也會利用角色之間的互動增添活潑、趣味。

▼預告片



《消防局旁的警察局》為SBS金土劇，將在《今日的網漫》、《千元律師》播畢後接檔，11月11日晚間10點首播。

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