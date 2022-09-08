[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》未完待续！金旻载成功回归内医院从「针医」晋升为「心医」（EP12）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》竟然停在这样令人心痒痒的剧情！第一季的剧情告一段落，金旻载与金香起、金相庆三人协助殿下搜证，并在大众面前让左相低头认罪，金旻载也终止了流放而奉旨回归内医院。三个月后他重回桂树医馆，约好了金香起到树下相见，却有突发状况！

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《朝鲜精神科医师刘世丰》被查获私自种植罂粟花的座首，想说出左相贪污真相时却被暗箭射死，临死前他将关键证据铍针交给了刘世丰（金旻载饰），而桂志翰（金相庆饰）也找到了纪录左相收授金条财务等等的帐本。刘世丰与恩宇（金香起饰）交手中证据交给殿下，为担心左相断尾求生，决定先行逮捕左相的左右手，也就是当年指使下毒的御医以及左相义子御史大人。



即使殿下单独与左相会面，左相仍趾高气昂认为，殿下指称他毒杀先王，是子虚乌有的罪名。刘世丰与恩宇整理了先王毒发前几日的用膳，刻意在殿下上朝时准备给各臣子与这些先王最爱吃的甜点，却只有左相迟迟不敢吃下。殿下就在众臣面前表示先王遭毒杀的事实已在讯问御医，此时也将左相押入大牢。



终於来到大审判的日子，就算出示了手上所有的证据，左相依旧面不改色，当刘世丰提到宫女阿月的时候，左相更说「她不是早就死了吗？」但此时御史却带著逃过一劫的阿月走到左相与御医的面前，并和盘托出当日的所有状况。原来当时御医告诉阿月断邪草是国外传来的香料，让她磨成粉撒在点心上或是加入揉成汤圆的团子里让先王服用。御医也赶紧说自己是受到威胁而奉左相之命进行。左相见情势已无法逆转，拿出了自己准备好的断邪草，一口吞下导致毒发身亡。



刘世丰终於结束流放生涯，重新受到殿下的延揽而进入内医院担任御医，殿下更称他从以前擅长施针的「针医」进化为读懂患者内心的「心医」了。不过需迁往汉阳的刘世丰，也意味著必须离开恩宇以及桂树医馆了。三个月后刘世丰终於又回到桂树医馆，受到大家的热情欢迎，而他只对恩宇诉说想念，更约恩宇隔日在山上大树下会面。没想到恩宇正要赴约时，父亲告诉她即将调往黑山，而刘世丰则在大树下迎接圣旨到！内容到底是什么呢？敬请期待2023年1月即将播出的第二季。



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