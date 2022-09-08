[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》未完待續！金旻載成功回歸內醫院從「針醫」晉升為「心醫」（EP12）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》竟然停在這樣令人心癢癢的劇情！第一季的劇情告一段落，金旻載與金香起、金相慶三人協助殿下蒐證，並在大眾面前讓左相低頭認罪，金旻載也終止了流放而奉旨回歸內醫院。三個月後他重回桂樹醫館，約好了金香起到樹下相見，卻有突發狀況！

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》被查獲私自種植罌粟花的座首，想說出左相貪汙真相時卻被暗箭射死，臨死前他將關鍵證據鈹針交給了劉世豐（金旻載飾），而桂志翰（金相慶飾）也找到了紀錄左相收授金條財務等等的帳本。劉世豐與恩宇（金香起飾）交手中證據交給殿下，為擔心左相斷尾求生，決定先行逮捕左相的左右手，也就是當年指使下毒的御醫以及左相義子御史大人。



即使殿下單獨與左相會面，左相仍趾高氣昂認為，殿下指稱他毒殺先王，是子虛烏有的罪名。劉世豐與恩宇整理了先王毒發前幾日的用膳，刻意在殿下上朝時準備給各臣子與這些先王最愛吃的甜點，卻只有左相遲遲不敢吃下。殿下就在眾臣面前表示先王遭毒殺的事實已在訊問御醫，此時也將左相押入大牢。



終於來到大審判的日子，就算出示了手上所有的證據，左相依舊面不改色，當劉世豐提到宮女阿月的時候，左相更說「她不是早就死了嗎？」但此時御史卻帶著逃過一劫的阿月走到左相與御醫的面前，並和盤托出當日的所有狀況。原來當時御醫告訴阿月斷邪草是國外傳來的香料，讓她磨成粉撒在點心上或是加入揉成湯圓的團子裡讓先王服用。御醫也趕緊說自己是受到威脅而奉左相之命進行。左相見情勢已無法逆轉，拿出了自己準備好的斷邪草，一口吞下導致毒發身亡。



劉世豐終於結束流放生涯，重新受到殿下的延攬而進入內醫院擔任御醫，殿下更稱他從以前擅長施針的「針醫」進化為讀懂患者內心的「心醫」了。不過需遷往漢陽的劉世豐，也意味著必須離開恩宇以及桂樹醫館了。三個月後劉世豐終於又回到桂樹醫館，受到大家的熱情歡迎，而他只對恩宇訴說想念，更約恩宇隔日在山上大樹下會面。沒想到恩宇正要赴約時，父親告訴她即將調往黑山，而劉世豐則在大樹下迎接聖旨到！內容到底是什麼呢？敬請期待2023年1月即將播出的第二季。



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