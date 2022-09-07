珉豪一则PO文令队友Key暴怒不止：要说多少次你才能记住？！

「崔珉豪，你是不是故意的??? 」此时Key的内心一定在呐喊。

是什么事情让SHINee成员Key暴怒，朝著队友珉豪发火呢？ 珉豪在个人IG上公开了一张Key在《人气歌谣》中演唱solo新曲《Gasoline》的照片，还写道：「今天（的）看完了，原来你喜欢金色啊。 」 语气温和，似乎没有任何问题。 但正是这则PO文另Key震怒，Key截下相关的图片，又加上「不是，啊啊啊啊啊，呀！！！！！呀！！！！让你@我，@我，你可以不看，但一定要@我啊！！！」一长串吐槽语，表达自己强烈的不满。原来是嫌弃珉豪发关於自己的内容时，却不懂得@他 。最后Key还@了珉豪的账号，告诉他到底要如何使用。



其实之前两人之前就发生过同样的事情，当时Key严肃告诉对方要@自己，不然他就无法转发，还要重新截图，太麻烦。可是，珉豪明显把队友的话当成了「耳边风」，这次PO文依旧没有@队友，难怪Key会震怒了。

看到Key和珉豪的相爱相杀，粉丝和网友们被逗得哈哈大笑，留言回复：「珉豪绝对是故意的」、「珉豪那平稳的口气，更让人生气，哈哈哈哈哈」、「要被他俩笑死了」、「隔著萤幕都感受到了Key的怒火」等。

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