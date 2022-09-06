LE SSERAFIM 确定10月中回归！此前被网友偶遇载著专辑内页的卡车，成为「大型剧透」现场 XD

今日（6日）有韩媒报导：「LE SSERAFIM 以10月中旬回归为目标，进入了最后的准备工作。」

对此，LE SSERAFIM 的所属社 SOURCE MUSIC6 也回应：「正在准备回归，详细日程将在事后通知。」



LE SSERAFIM 今年5月以首张迷你专辑《FEARLESS》在歌谣界正式出道，时隔5个月通过新专辑与粉丝们见面。特别是这次回归是金佳览退出后，她们首次以5人体制推出的专辑。



其实...8月底的时候，就有网友在「剧透」LE SSERAFIM 好像要回归，该网友在推特写下：「在路上看到卡车上载著 LE SSERAFIM 的专辑内页（？），很老实地写著Kazuha 洪恩采，觉得很好笑。」之后，他还发文道歉：「我对 HYBE 感到很抱歉，也觉得很遗憾，但是那样光明正大写出来，我根本不知道这是秘密，还以为宣布回归了呢！专辑出来后会购买的。」

길 가다가

르세라핌 앨범 속지(?)

트럭에 실린 거 봄

정직하게

카즈하 홍은채

이렇게 써 있어서 웃겼음 pic.twitter.com/rM8lbHs4BG — 유메링 (@u_me_ring) August 31, 2022

当时在韩网引发热烈讨论，网友：「不是 这是什么ㅋㅋㅋ」、「真的是第一次看到的剧透 哈哈」、「竟然会在这里泄漏」、「活著活著，居然有这样子的剧透」、「哦 又是迷你专辑啊！歌曲质量也很期待」、「K-POP 历史上首次卡车剧透」、「真的是太搞笑了」等等。



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