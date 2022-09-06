这是什么美好组合！许光汉与郑雨盛双男神合影♥ 还传出与Super Junior拍摄节目

有网友说：「羡慕见到郑雨盛的许光汉，也羡慕见到许光汉的郑雨盛」呜呜这组合太梦幻了啦～！

以台剧《想见你》於亚洲一炮而红的许光汉，近日在韩国首尔举行生涯首场粉丝见面会，也受邀韩国媒体及广播电台专访。



而昨（6）日晚间，许光汉突然出现在了郑雨盛的IG上！郑雨盛身为韩国忠武路男神，而许光汉为台剧男神，双男神的合影让彼此韩国与台湾的粉丝都相当激动。照片中两人笑著比Ya，郑雨盛文中简短写「With许光汉」，许光汉在下方留言喊「哥」。



贴文目前为止吸引了5.7万人点爱心，有粉丝见此画面留言：「羡慕见到郑雨盛的许光汉，也羡慕见到许光汉的郑雨盛，真的是我的最爱的组合ㅠ」也有粉丝称赞这对是「脸赞组合」。

至於许光汉为何会和郑雨盛见面，推特上有网友推测许光汉看了郑雨盛主演且有映后活动场次的《猎首密令》，活动过后便加入《猎首密令》剧组聚餐，因为该网友发现许光汉不止追踪了郑雨盛，也追踪了特别演出《猎首密令》的郑满植。



另外，许光汉整趟韩国之旅除了专访、上广播节目《朴河宣的Cine Town》，还有一家餐厅曝光他和Super Juinor东海、银赫来访拍摄YouTube节目的消息。许光汉与Super Junior的合作也让粉丝期待不已，尤其许光汉还在韩媒专访说自己姐姐是Super Junior粉丝、家中周边商品相当多。



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